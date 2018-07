U Dubrovačko-neretvanskoj županiji svi ugovori o zbrinjavanju životinja sklopljeni su sa skloništima iz drugih županija

Tko će kazniti gradove, općine, županije, gradonačelnike, župane?

Prema Zakonu o zaštiti životinja do kraja 2018. u svakoj županiji trebalo bi biti barem jedno sklonište u kojem bi se zbrinulo minimalno 50 pasa. Svi gradovi i sve jedinice lokalne samouprave koji nemaju svoje sklonište moraju imati potpisan ugovor sa skloništem unutar županije. Za sada niti jedan grad u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nema registrirano sklonište, a jasno je da do kraja godine neće moći ispoštivati ni odredbe Zakona. A on jasno propisuje – tko se zakona ne drži, platit će kaznu. No, tko će biti taj koji će napisati kaznu gradonačelniku, gradu ili županu? Veterinarski inspektori koji i do sada najčešće nisu reagirali na nebrigu lokalnih zajednica za napuštene životonje? Veterinarski inspektori koji i do sada nisu reagirali na nebrigu vlasnika za njihove životinje?

Mogu li se svi koji su se do sada brinuli za ostavljene, ozlijeđene, bolesne i zlostavljanje nadati da će 1. siječnja 2019. donijeti promjenu? Sudeći po svemu, a Zakon je na snazi već osam mjeseci, teško da se mogu bilo čemu nadati. Jer napuštenih i bolesnih je sve više, a nije provedena niti kontrola čipiranja pasa. Iako se neki hvale kako nečipiranih pasa nemaju, kao općina Konavle. A istovremeno u Mjesnom odboru Močići, koji je u Općini Konavle, pozivaju vlasnike kućnih ljubimaca da ih sami prijave, kako bi oni te podatke mogli dostaviti Općini. I navode zakonsku odredbu kontrole čipiranja, ali su si sami produljili rok za mjesec dana. Jesu li tako u Općini pozvali vlasnike nečipiranih pasa da im se jave, pa kad se nitko nije javio zaključili kako ih ni nema? Jesu li tako i u Dubrovniku zaključili da nisu imali napuštenih pasa? Volonteri su, očito, na ulicama grada pronalazili i zbrinjavali životinje koje su bile vidljive samo njima. A iz Društva za zaštitu životinja Dubrovnik znaju i koliko su ih vidjeli i zbrinuli - samo ove godine 47 nečipiranih pasa i 128 mačaka. Očito, sklonili su ih prije nego su stigli djelatnici komunalnog redarstva Grada.

Foto: Privatni album