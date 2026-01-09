Ledeni kaos diljem zemlje, zimska služba u pripravnosti: 'Ovo su uvjeti na koje je teško utjecati'

Nakon prolaska snježnog vala, vremenske prilike diljem Hrvatske dodatno su se pogoršale. Niske temperature, koje su se u mnogim krajevima spustile ispod ništice, u kombinaciji s kišom stvorile su najopasniji zimski scenarij, smrzavanje oborine pri dodiru s tlom, led i poledicu na cestama i nogostupima.

Najkritičnije stanje zabilježeno je u istočnoj Hrvatskoj, no slični problemi prisutni su i u središnjem dijelu zemlje. U Zagrebu su prometnice i pločnici prekriveni ledom, a promet se odvija otežano i usporeno, dok se vozači i pješaci suočavaju s iznimno skliskim površinama. Prema crvenom upozorenju Državni hidrometeorološki zavod, u osječkoj regiji poslijepodne su započele oborine na granici snijega i kiše koje su se zbog pothlađenog tla smrzavale pri dodiru s podlogom, stvarajući izrazito opasne uvjete za promet.

U Osijeku je reporter RTL-a razgovarao s voditeljem zimske službe u poduzeću Cesting, Hrvojem Petrovićem, koji je upozorio na ozbiljnost situacije. - Ledena kiša je izuzetno opasna, zbog pothlađenog kolnika može trenutno stvarati poledicu što vozači ne mogu odmah primijetiti. Vozači trebaju biti posebno oprezni u prometu. Naše ekipe su na terenu, posipamo ceste solju kako bi one bile sigurne. Ovo su ekstremni uvjeti i ledena kiša je vremenska nepogoda na koju je jako teško utjecati, kazao je Petrović.

Na oprez upozorava i Hrvatski autoklub. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a poledica je moguća na brojnim cestama. Mjestimice se zadržava i magla. Zbog zimskih uvjeta na pojedinim dionicama u Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru, dijelu Slavonije i sjevernom dijelu Hrvatskog primorja na snazi je zabrana prometa za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme. Čišćenje i posipavanje kolnika je u tijeku, no promet se na mnogim dionicama odvija usporeno zbog vozila zimske službe. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju veći sigurnosni razmak te da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme.

Prema prognozi HRT-a, u subotu će u istočnoj Hrvatskoj prevladavati oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe oborine na granici kiše i snijega te i dalje povećan rizik od poledice. Temperature će se kretati između -4 i 1 °C. Slične vremenske prilike očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, uz dodatno zahlađenje navečer i tijekom noći. U Gorskoj Hrvatskoj ponegdje će padati slab snijeg ili susnježica, dok će na Jadranu prevladavati kiša, bura i sjeverozapadnjak. Početkom idućeg tjedna očekuju se vrlo hladna jutra, a nove oborine moguće su u utorak, osobito u gorskim krajevima.