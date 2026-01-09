Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
STRUČNJAK UPOZORIO

Ledeni kaos diljem zemlje, zimska služba u pripravnosti: 'Ovo su uvjeti na koje je teško utjecati'

Zagreb: Pada ledena kiša
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Večernji.hr
09.01.2026.
u 20:48

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a poledica je moguća na brojnim cestama.

Nakon prolaska snježnog vala, vremenske prilike diljem Hrvatske dodatno su se pogoršale. Niske temperature, koje su se u mnogim krajevima spustile ispod ništice, u kombinaciji s kišom stvorile su najopasniji zimski scenarij, smrzavanje oborine pri dodiru s tlom, led i poledicu na cestama i nogostupima.

Najkritičnije stanje zabilježeno je u istočnoj Hrvatskoj, no slični problemi prisutni su i u središnjem dijelu zemlje. U Zagrebu su prometnice i pločnici prekriveni ledom, a promet se odvija otežano i usporeno, dok se vozači i pješaci suočavaju s iznimno skliskim površinama.  Prema crvenom upozorenju Državni hidrometeorološki zavod, u osječkoj regiji poslijepodne su započele oborine na granici snijega i kiše koje su se zbog pothlađenog tla smrzavale pri dodiru s podlogom, stvarajući izrazito opasne uvjete za promet.

U Osijeku je reporter RTL-a razgovarao s voditeljem zimske službe u poduzeću Cesting, Hrvojem Petrovićem, koji je upozorio na ozbiljnost situacije. - Ledena kiša je izuzetno opasna, zbog pothlađenog kolnika može trenutno stvarati poledicu što vozači ne mogu odmah primijetiti. Vozači trebaju biti posebno oprezni u prometu. Naše ekipe su na terenu, posipamo ceste solju kako bi one bile sigurne. Ovo su ekstremni uvjeti i ledena kiša je vremenska nepogoda na koju je jako teško utjecati, kazao je Petrović.

Na oprez upozorava i Hrvatski autoklub. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a poledica je moguća na brojnim cestama. Mjestimice se zadržava i magla. Zbog zimskih uvjeta na pojedinim dionicama u Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru, dijelu Slavonije i sjevernom dijelu Hrvatskog primorja na snazi je zabrana prometa za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme. Čišćenje i posipavanje kolnika je u tijeku, no promet se na mnogim dionicama odvija usporeno zbog vozila zimske službe. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju veći sigurnosni razmak te da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme.

Prema prognozi HRT-a, u subotu će u istočnoj Hrvatskoj prevladavati oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe oborine na granici kiše i snijega te i dalje povećan rizik od poledice. Temperature će se kretati između -4 i 1 °C. Slične vremenske prilike očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, uz dodatno zahlađenje navečer i tijekom noći. U Gorskoj Hrvatskoj ponegdje će padati slab snijeg ili susnježica, dok će na Jadranu prevladavati kiša, bura i sjeverozapadnjak. Početkom idućeg tjedna očekuju se vrlo hladna jutra, a nove oborine moguće su u utorak, osobito u gorskim krajevima.

FOTO Zagreb okovan ledom: Pala ledena kiša, zamrznule se ulice
Zagreb: Pada ledena kiša
1/19
Ključne riječi
led HAK dhmz snijeg zima vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zgrada DORH-a u Gajevoj ulici
Video sadržaj
DOMOVINSKI RAT

Optužnica nakon tri desetljeća: Terete 72-godišnjaka za ratne zločine u Banovini

- Okrivljenika se optužnicom tereti da je 8. ožujka 1992. u mjestu Banska Selnica, tijekom trajanja oružanog sukoba hrvatske vojske s JNA i srpskim paravojnim formacijama, kao pripadnik paravojne postrojbe teritorijalne obrane Vrginmost, postupajući protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civilnog stanovništva, pucajući iz vatrenog oružja preko rijeke Kupe na suprotnoj strani rijeke na polju u mjestu Koritnja, pogodio i usmrtio civila koji se nalazio na polju - navodi DORH

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!