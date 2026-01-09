Naši Portali
EVO ŠTO ĆE BITI S VOĆKAMA

Grad na istoku danas najhladniji u Hrvatskoj, voćar poručio: 'Ni -25 nam ne bi trebalo štetiti'

Slavonski Brod: Ledena kiša u poslijepodnevnim satima ubrzo je stvorila opasnu poledicu
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Večernji.hr
09.01.2026.
u 22:14

Pozitivna strana ovogodišnje zime je i veća količina snijega, što bi moglo pomoći u obnovi zaliha vlage u tlu i ublažiti dugogodišnje probleme sa sušom.

Osijek se jutros probudio u pravoj zimskoj idili, ali i s najnižom temperaturom u zemlji. Živa u termometrima spustila se na čak minus 11 Celzijevih stupnjeva, čime je grad na Dravi bio najhladniji u Hrvatskoj.  Unatoč oštroj hladnoći, građani Osijeka ne djeluju iznenađeno. - Snijeg treba, uvijek ga je bilo. Mi smo odrasli sa snijegom. Nekad ga je bilo puno više, ovo danas zapravo i nije nešto, samo neki dramatiziraju - kaže Osječanka za Dnevnik.hr. 

Kako bi se domaći proizvodi zaštitili od smrzavanja, uprava osječke tržnice omogućila je proizvođačima privremeni rad u zatvorenom prostoru. Time su, osim robe, pošteđeni i kupci. - Puno je bolje i za voće i za povrće da budu u toplijem, a i ljudima je ugodnije kupovati. Uprava nam je omogućila da za vrijeme ovog hladnog vala budemo unutra. I dalje se osjeti i blagdanski ugođaj - ističe proizvođač voća Borko Ćupić za Dnevnik.hr

Posebno su ugrožene osjetljive kulture poput salate. - Veliki su minusi, a meni je salata najvažnija. Do minus tri još nekako ide, ali ispod toga je katastrofa - upozorava povrtlar Vladimir Vranješ. Što se tiče poljoprivrede, zasad nema razloga za veći strah. Voćari poručuju da je riječ o „pravoj zimi“. - Za sada nismo zabilježili ozbiljnije štete. Sve voćke su u fazi zimskog mirovanja i ovo im odgovara. Eventualno su osjetljivije mlađe voćke do tri godine starosti - rekao je voćar Stjepan Zorić.

Dodaje kako problem može predstavljati nagla razlika između noćnih minusa i dnevnog sunca, no iskusni voćari znaju kako se s tim nositi. - Čak ni temperature do minus 25 stupnjeva ne bi trebale naštetiti starijim voćkama, ali vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati - zaključuje Zorić.

Pozitivna strana ovogodišnje zime je i veća količina snijega, što bi moglo pomoći u obnovi zaliha vlage u tlu i ublažiti dugogodišnje probleme sa sušom. Prema prognozi HRT-a, u subotu će u istočnoj Hrvatskoj prevladavati oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe oborine na granici kiše i snijega te i dalje povećan rizik od poledice. Temperature će se kretati između -4 i 1 °C.

Slične vremenske prilike očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, uz dodatno zahlađenje navečer i tijekom noći. U Gorskoj Hrvatskoj mjestimice su mogući slab snijeg i susnježica, dok će na Jadranu prevladavati kiša, bura i sjeverozapadnjak. Početkom idućeg tjedna prognoziraju se vrlo hladna jutra, a nove oborine moguće su u utorak, ponajprije u gorskim krajevima.

FOTO Zagreb okovan ledom: Pala ledena kiša, zamrznule se ulice
Slavonski Brod: Ledena kiša u poslijepodnevnim satima ubrzo je stvorila opasnu poledicu
Ključne riječi
Osijek led snijeg zima vremenska prognoza

