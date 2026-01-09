Hrvat uplatio 13 eura i osvojio više od 356 tisuća: Evo gdje je odigran dobitni listić

U večerašnjem trećem kolu Eurojackpota izvučeni su brojevi 1, 17, 19, 25 i 41, dok su euro brojevi bili 6 i 12. Glavni dobitak u kategoriji 5+2 ovoga puta nije osvojen. Dobitak 5+1 pogođen je tri puta, no nijedan od tih dobitaka nije ostvaren u Hrvatskoj. Svakom od tih igrača isplaćen je iznos od 1.012.843,50 eura. Kategoriju 5+0 pogodilo je ukupno 17 igrača, među kojima je bilo šest iz Hrvatske. Pojedinačni dobitak u toj kategoriji iznosio je 59.410,60 eura.

Iz Hrvatske lutrije ubrzo su izvijestili kako je svih šest dobitaka 5+0 pripalo jednom igraču iz Požege, koji je tako ostvario ukupni dobitak od 356.463,60 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Radićevoj ulici u Požegi. Sretni dobitnik odigrao je sistemski listić s ukupno šest kombinacija te dvije Joker igre, za što je uplatio 13,20 eura. Svaka od šest pogođenih kombinacija donijela mu je pojedinačni dobitak od 59.410,60 eura, što je ukupno rezultiralo iznosom većim od 356 tisuća eura.

U kategoriji 4+2 zabilježena su 53 dobitnika, među kojima 13 iz Hrvatske, a pojedinačni dobitak iznosio je 5.744,00 eura. Dobitak 4+1 ostvarilo je 1.116 igrača, od čega 211 iz Hrvatske, uz isplatu od 414,60 eura. Kategoriju 4+0 pogodilo je 2.116 igrača, uključujući 351 iz Hrvatske, a dobitak je iznosio 201,00 euro.

U ostalim dobitnim kategorijama zabilježeni su sljedeći rezultati:

– 3+2: 1.416 dobitnika, od kojih 251 iz Hrvatske, s dobitkom od 117,60 eura

– 2+2: 21.165 dobitnika, uključujući 3.195 iz Hrvatske, s dobitkom od 31,20 eura

– 3+1: 27.676 dobitnika, od čega 4.464 iz Hrvatske, s dobitkom od 15,90 eura

– 3+0: 64.146 dobitnika, među kojima 11.250 iz Hrvatske, s dobitkom od 12,90 eura

– 1+2: 37.926 dobitnika, uključujući 7.138 iz Hrvatske, s dobitkom od 11,10 eura

Očekivani jackpot u četvrtom kolu Eurojackpota iznosi čak 23 milijuna eura, dok je Joker broj za ovo kolo bio 673684.