Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
KAKAV SRETNIK

Hrvat uplatio 13 eura i osvojio više od 356 tisuća: Evo gdje je odigran dobitni listić

Njema?ka: Nove promjene u Eurojackpotu
Monika Skolimowska/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
09.01.2026.
u 21:53

Svaka od šest pogođenih kombinacija donijela mu je pojedinačni dobitak od 59.410,60 eura, što je ukupno rezultiralo iznosom većim od 356 tisuća eura.

U večerašnjem trećem kolu Eurojackpota izvučeni su brojevi 1, 17, 19, 25 i 41, dok su euro brojevi bili 6 i 12. Glavni dobitak u kategoriji 5+2 ovoga puta nije osvojen. Dobitak 5+1 pogođen je tri puta, no nijedan od tih dobitaka nije ostvaren u Hrvatskoj. Svakom od tih igrača isplaćen je iznos od 1.012.843,50 eura. Kategoriju 5+0 pogodilo je ukupno 17 igrača, među kojima je bilo šest iz Hrvatske. Pojedinačni dobitak u toj kategoriji iznosio je 59.410,60 eura.

Iz Hrvatske lutrije ubrzo su izvijestili kako je svih šest dobitaka 5+0 pripalo jednom igraču iz Požege, koji je tako ostvario ukupni dobitak od 356.463,60 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Radićevoj ulici u Požegi. Sretni dobitnik odigrao je sistemski listić s ukupno šest kombinacija te dvije Joker igre, za što je uplatio 13,20 eura. Svaka od šest pogođenih kombinacija donijela mu je pojedinačni dobitak od 59.410,60 eura, što je ukupno rezultiralo iznosom većim od 356 tisuća eura.

U kategoriji 4+2 zabilježena su 53 dobitnika, među kojima 13 iz Hrvatske, a pojedinačni dobitak iznosio je 5.744,00 eura. Dobitak 4+1 ostvarilo je 1.116 igrača, od čega 211 iz Hrvatske, uz isplatu od 414,60 eura. Kategoriju 4+0 pogodilo je 2.116 igrača, uključujući 351 iz Hrvatske, a dobitak je iznosio 201,00 euro.

U ostalim dobitnim kategorijama zabilježeni su sljedeći rezultati:
– 3+2: 1.416 dobitnika, od kojih 251 iz Hrvatske, s dobitkom od 117,60 eura
– 2+2: 21.165 dobitnika, uključujući 3.195 iz Hrvatske, s dobitkom od 31,20 eura
– 3+1: 27.676 dobitnika, od čega 4.464 iz Hrvatske, s dobitkom od 15,90 eura
– 3+0: 64.146 dobitnika, među kojima 11.250 iz Hrvatske, s dobitkom od 12,90 eura
– 1+2: 37.926 dobitnika, uključujući 7.138 iz Hrvatske, s dobitkom od 11,10 eura

Očekivani jackpot u četvrtom kolu Eurojackpota iznosi čak 23 milijuna eura, dok je Joker broj za ovo kolo bio 673684.

Ključne riječi
Eurojackpot Hrvatska Lutrija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zgrada DORH-a u Gajevoj ulici
Video sadržaj
DOMOVINSKI RAT

Optužnica nakon tri desetljeća: Terete 72-godišnjaka za ratne zločine u Banovini

- Okrivljenika se optužnicom tereti da je 8. ožujka 1992. u mjestu Banska Selnica, tijekom trajanja oružanog sukoba hrvatske vojske s JNA i srpskim paravojnim formacijama, kao pripadnik paravojne postrojbe teritorijalne obrane Vrginmost, postupajući protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civilnog stanovništva, pucajući iz vatrenog oružja preko rijeke Kupe na suprotnoj strani rijeke na polju u mjestu Koritnja, pogodio i usmrtio civila koji se nalazio na polju - navodi DORH

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!