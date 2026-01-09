Naši Portali
Overdoz u Zadru

Zadranin 43 preminuo nakon što mu je 47-godišnjak dao tablete s popisa droga. Podignuta optužnica dileru

Lijekovi protiv bolova
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
09.01.2026.
u 23:52

U optužnici je predloženo da sud produlji ranije određen istražni zatvor protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenoga djela.

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zadru podiglo optužnicu protiv državljanina Republike Hrvatske (1983) zbog kaznenog djela omogućavanja trošenja droge iz članka 191. stavka 3. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona.

Okrivljeniku se stavlja na teret da je dana 27. listopada 2025. u Zadru, nakon što je prethodno nabavio tablete koje se nalaze na Popisu opojnih droga, psihotropnih tvari i  biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga, od kojih je jedan dio smrvio u prah, dao ih žrtvi koji ih je konzumirao u obliku tableta i praha, uslijed čega mu je pozlilo te je nedugo potom preminuo uslijed predoziranja. U optužnici je predloženo da sud produlji ranije određen istražni zatvor protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenoga djela.
droge optužnica Zadar

