Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
OPLEO PO VLADI

Predsjednik o brodovima, Ukrajini i Rafalima: ‘Novac je sigurniji u Ukrajini nego u rukama HDZ-a’

Zagreb: Obilježena 34. obljetnica Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
09.01.2026.
u 20:55

Rekavši da je 15 milijuna eura "sigurnije u Ukrajini nego u rukama HDZ-ovaca”, Milanović smatra da taj novac za Hrvatsku „simbolički i konkretno” nije beznačajan

Predsjednik Zoran Milanović u petak je kritizirao vladinu pomoć Ukrajini i nabavu inozemnog naoružanja dok istovremeno navodno „opstruira” izgradnju hrvatskih ophodnih brodova.  Milanović je u Čakovcu rekao da se vlada pohvalila kako je Ukrajini „istovarila” 15 milijuna eura, što „nije dovoljno ni za grijanje jedne vojarne mjesec dana”. S druge strane, vlada ne da 12 milijuna eura da se dovrši gradnja pet obalnih ophodnih brodova u brodogradilištu Brodosplit, kaže predsjednik.

Rekavši da je 15 milijuna eura "sigurnije u Ukrajini nego u rukama HDZ-ovaca”, Milanović smatra da taj novac za Hrvatsku „simbolički i konkretno” nije beznačajan.  "Od tih brodova neće biti ništa”, rekao je predsjednik koji smatra da je premijer Andrej Plenković odustao od njih. 

„Mogu samo zaključiti da se projekt opstruira....Istovremeno Ukrajini 15 milijuna eura, Francuskoj milijardu i pol, Njemačkoj milijardu, nešto iz proračuna, nešto iz europske milostinje”, rekao je Milanović, referirajući se na kupnju francuskih borbenih zrakoplova Rafale i njemačkih tenkova Leopard

Predsjednik kaže da su Francuzi Hrvatskoj „uvalili rabljene avione” a „Srbiji prodali nove”, zbog čega sad „moramo kupiti novu opremu”. „To je savezništvo, partnerstvo? To se ne radi”, izjavio je predsjednik.  Kritizirajući pak nabavku njemačkih tenkova, Milanović je rekao da se "Litva izborila da radi njihove dijelove, a Hrvatska, koja ima tradiciju takve proizvodnje - ništa".

Ključne riječi
vojska oružje Leopard 2A8 rafali

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zgrada DORH-a u Gajevoj ulici
Video sadržaj
DOMOVINSKI RAT

Optužnica nakon tri desetljeća: Terete 72-godišnjaka za ratne zločine u Banovini

- Okrivljenika se optužnicom tereti da je 8. ožujka 1992. u mjestu Banska Selnica, tijekom trajanja oružanog sukoba hrvatske vojske s JNA i srpskim paravojnim formacijama, kao pripadnik paravojne postrojbe teritorijalne obrane Vrginmost, postupajući protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civilnog stanovništva, pucajući iz vatrenog oružja preko rijeke Kupe na suprotnoj strani rijeke na polju u mjestu Koritnja, pogodio i usmrtio civila koji se nalazio na polju - navodi DORH

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!