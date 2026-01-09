Naši Portali
PICULA: TREBA POVUĆI CRVENU LINIJU

Uloga jastoga u obrani Grenlanda od Trumpove agresije: 'Ako nastavimo i odobrimo sporazum koji on smatra osobnom pobjedom...'

Autor
Tomislav Krasnec
09.01.2026.
u 21:30

Dok dio europarlamentaraca traži zamrzavanje provedbe trgovinskog dogovora SAD-a i Europske unije zbog sve agresivnije politike Donalda Trumpa, vladajući pučani odbijaju takav potez, upozoravajući na opasnost daljnje eskalacije transatlantskih odnosa

Jedan danski ljevičar u Europskom parlamentu pokušava prikupiti dovoljno potpisa za svojevrsni pokret otpora kojim bi europarlamentarci zaustavili provedbu prošloljetnog trgovinskog dogovora između SAD-a i Europske unije. No HDZ-ova europarlamentarka Željana Zovko, u ulozi izvjestiteljice Europske pučke stranke za vanjskotrgovinska pitanja, kaže da pučani ne podržavaju tu inicijativu, dok Tonino Picula (SDP) smatra da EU negdje treba povući crvenu liniju kako bi pokušala smiriti "agresivnu politiku Trumpa prema EU". Goran Bosanac iz Možemo, pak, nije za oštre poteze s europske strane.

