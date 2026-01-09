Dječak za kojim se tragalo u Baranji dirnuo HGSS porukom: 'Hvala što ste me čuvali'

Hrvatska gorska služba spašavanja objavila je danas na svojoj Facebook stranici poruku koja je mnogima izmamila osmijeh. Gotovo dva tjedna nakon dramatične potrage u Baranji, 11-godišnji Marko, dječak koji je 26. prosinca nestao u šumi kod Draža, javio se spašavateljima, porukom zahvale i malim, ali simboličnim poklonom. „Po pronalasku dječaka 26. prosinca, jedan od naših spašavatelja dao mu je jaknu da se ugrije. Marko se danas javio natrag. Poruka i čokolada govore više od bilo kakvih brojki“, napisali su iz HGSS-a uz fotografiju rukom pisane poruke.

U poruci koja je dirnula mnoge, Marko je jednostavnim riječima zahvalio ljudima koji su ga satima tražili u mraku i hladnoći: „Hvala što ste sve digli. Hvala što ste se trudili. Hvala što ste za mene brinuli kad sam izašao. Hvala što ste došli iz daleka i nadam se da se nitko nije razbolio. Želim vam puno sreće i zdravlja.“ Poruku je potpisao Marko, dječak koji je na Štefanje digao na noge cijeli kraj.

Podsjetimo, Marko je nestao 26. prosinca tijekom izleta s roditeljima u Općini Draž, kod vidikovca Trojnaš. U jednom je trenutku potrčao prema vidikovcu, nakon čega mu se izgubio svaki trag. Pokrenuta je opsežna potraga u kojoj su sudjelovali članovi HGSS-a i druge službe, a potraga je trajala satima. Dječak je na kraju pronađen u šipražju, nakon što su pripadnici potražne ekipe čuli njegove povike u pomoć. Bio je promrzao i iscrpljen, ali živ i izvan životne opasnosti.