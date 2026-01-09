Neispravna vozila prolazila tehnički pregled: Optužen nadzornik u Međimurju

Više je osoba u Međimurju optuženo zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. Optužnicom se 34-godišnjaku stavlja na teret da je od 24. kolovoza 2024. do 29. travnja 2025. u stanici za tehnički pregled vozila, kao nadzornik tehničke ispravnosti, na traženje devet vlasnika automobila obavio tehnički pregled na vozilima koja imaju tehničke nedostatke zbog kojih ne mogu proći redovni tehnički pregled.

- U 11 navrata obavio je tehnički pregled takvih vozila i ovjerio njihovu tehničku ispravnost unatoč postojanju većih ili opasnih nedostataka na vozilima, uređajima i opremi, zbog kojih su trebala biti proglašena tehnički neispravnima i nisu mogla proći redovni tehnički pregled - izvijestilo je Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu.