OPREZ NA CESTI

Vozači, oprez! Ova je vrsta prijevare u Njemačkoj sve češća

02.10.2025.
Stručnjaci upozoravaju vozače da u takvim slučajevima ne daju novac ni osobne podatke nepoznatim osobama.

Na rubovima cesta i odmorištima sve se češće pojavljuju ljudi koji mašu vozačima, pokazuju karte i mole za pomoć. Na prvi pogled riječ je o osobama u nevolji, no u većini slučajeva iza takvih prizora stoji prijevara, piše Fenix.magazin.

Princip je gotovo uvijek isti, nepoznata osoba zaustavlja automobile i objašnjava kako hitno mora stići na udaljeno odredište, ali da joj je ponestalo goriva i da nema novca. Pritom pokazuje kartu, a neki idu i korak dalje te obećavaju povrat sredstava i traže bankovne podatke. Premda djeluju uvjerljivo, najčešće se ne radi o stvarnoj potrebi, već o smišljenoj taktici kojom prevaranti iskorištavaju povjerenje i dobrotu vozača, osobito onih koji su u žurbi i nemaju vremena procijeniti situaciju.

Takve osobe mogu se prepoznati po načinu na koji djeluju. Najčešće zaustavljaju vozila mahanjem uz cestu ili na odmorištima, pokazuju kartu i tvrde da se nalaze u žurnoj situaciji, traže novac za gorivo ili obećavaju povrat uz zahtjev za osobnim podacima, no nikada ne pružaju stvarne dokaze o hitnosti.

Stručnjaci upozoravaju vozače da u takvim slučajevima ne daju novac ni osobne podatke nepoznatim osobama. Ako postoji sumnja u istinitost situacije, preporučuje se kontaktiranje policije ili cestovne službe. Na autocestama osobito vrijedi pravilo da je bolje biti oprezan i posumnjati nego kasnije požaliti. Želite li doista pomoći, najpouzdanije je to učiniti preko nadležnih službi koje mogu provjeriti radi li se o pravoj nevolji ili o još jednoj prijevari na cesti.

Ključne riječi
sigurnost autocesta vozači prijevara

