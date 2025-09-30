Naši Portali
OPASNE PRIJEVARE

Dvije žene prevarene za preko 72.000 eura: Primorsko-goranska policija istražuje slučajeve

Pexels
VL
Autor
Helena Šupraha/Hina
30.09.2025.
u 15:36

Iz policije ponovno savjetuju građanima da ne nasjedaju na pozive i poruke nepoznatih osoba koje traže novčane uplate ili osobne podatke

Primorsko-goranska policija istražuje dva odvojena slučaja, u kojima su 69-godišnja hrvatska te 42-godišnja srpska državljanka, prevarama putem interneta i telefona oštećene za preko 72 tisuće eura. Iz policije navode da je 69-godišnjakinja putem interneta stupila u kontakt s nepoznatim osobama koje su joj obećale zaradu trgovanjem plemenitim metalima i robom te je, nakon više uplata, ostala bez novca.

U drugom slučaju, 42-godišnjakinja je zaprimila telefonski poziv u kojem se nepoznata osoba lažno predstavila kao policijski službenik te ju je dovela u zabludu, tražeći od nje uplatu novca, što je ona i učinila. Shvativši da su prevarene, obje oštećene žene su događaje prijavile policiji.

Iz policije ponovno savjetuju građanima da ne nasjedaju na pozive i poruke nepoznatih osoba koje traže novčane uplate ili osobne podatke, ne vjeruju obećanjima lake i brze zarade putem interneta, budu oprezni pri davanju osobnih i bankovnih podataka te da, ako posumnjaju na prijevaru, odmah obavijeste policiju.

