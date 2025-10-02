Borbu s ilegalnim migracijama zasjenili zatvori puni krijumčara

Ono što su do prije koju godinu bile svakodnevne scene na schengenskoj granici i u mjestima koja su na trasama ilegalnih migranata, zadnjih godina doista više ne postoje. Provale u kuće, upadi u dvorišta mještana, kolone migranata koje se kreću cestama, šumski putevi puni stranaca koji se noću kreću putevima koje im je netko 'ucrtao' na mobitelima više nisu svakodnevica.
Hrvatska takvih problema s ilegalnim migracijama više nema i tome je svakako pridonijela hrvatska policija. Čak i oni koji su zazivali seoske straže, mještani općina koje su bile na trasama migrantskih ruta gdje smo radili reportaže kada je pritisak migranata u njihovim selima bio neizdrživ, kažu nam da ih više ne susreću po šumama, na ulicama, po poljima, u dvorištima; da se po tom pitanju sada osjećaju puno sigurnije.
Ilegalni migranti više ne hodaju lokalnim cesticama i kroz tuđa dvorišta. Sada imaju – vozače, odnosno krijumčare!
