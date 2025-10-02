Srpkinja i Hrvatica prevarene za 72.000 eura: Jednu pokrao lažni policajac

Dvije žene, 42-godišnja državljanka Srbije i 69-godišnja hrvatska državljanka, postale su žrtve prijevara, a ukupno su izgubile više od 72.000 eura, izvijestila je PU primorsko-goranska. U prvom slučaju, 42-godišnjakinja primila je telefonski poziv od osobe koja se lažno predstavila kao policajac. Prevarant ju je uvjerio da mora uplatiti novac, što je ona i učinila.

Druga žrtva, 69-godišnjakinja, kontaktirala je nepoznate osobe preko interneta koje su joj obećale brzu zaradu trgovanjem plemenitim metalima. Nakon više uplate, prevaranti su nestali. Policija upozorava građane da budu oprezni: ne nasjedajte na pozive ili poruke nepoznatih osoba, ne dijelite osobne ili bankovne podatke i sumnjive ponude o brzoj zaradi prijavite nadležnim tijelima.