Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 211
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
POLICIJA UPUTILA APEL

Srpkinja i Hrvatica prevarene za 72.000 eura: Jednu pokrao lažni policajac

novac, euri
Foto: unsplash
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
02.10.2025.
u 19:27

Policija upozorava građane da budu oprezni: ne nasjedajte na pozive ili poruke nepoznatih osoba, ne dijelite osobne ili bankovne podatke i sumnjive ponude o brzoj zaradi prijavite nadležnim tijelima.

Dvije žene, 42-godišnja državljanka Srbije i 69-godišnja hrvatska državljanka, postale su žrtve prijevara, a ukupno su izgubile više od 72.000 eura, izvijestila je PU primorsko-goranska. U prvom slučaju, 42-godišnjakinja primila je telefonski poziv od osobe koja se lažno predstavila kao policajac. Prevarant ju je uvjerio da mora uplatiti novac, što je ona i učinila.

Druga žrtva, 69-godišnjakinja, kontaktirala je nepoznate osobe preko interneta koje su joj obećale brzu zaradu trgovanjem plemenitim metalima. Nakon više uplate, prevaranti su nestali. Policija upozorava građane da budu oprezni: ne nasjedajte na pozive ili poruke nepoznatih osoba, ne dijelite osobne ili bankovne podatke i sumnjive ponude o brzoj zaradi prijavite nadležnim tijelima.
Ključne riječi
PU primorsko-goranska novac prijevara

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još