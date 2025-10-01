Naši Portali
ISPRED TOKIJA I SINGAPURA

Hrvatska metropola na svjetskom vrhu: Drugi najsigurniji grad u svijetu i prvi u Europi

Zagreb: Novi radni tjedan počeo je užurbanim tempom
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.10.2025.
u 11:53

Zanimljivo je da se među deset najsigurnijih čak šest nalazi u Europi.

Zagreb je potvrđen kao jedan od najsigurnijih gradova svijeta, zauzevši visoko drugo mjesto s ocjenom sigurnosti 78,51. Time je hrvatska metropola postala i vodeći europski grad po sigurnosti. Prvo mjesto pripalo je Dubaiju, koji s rezultatom 83,89 prednjači na globalnoj razini zahvaljujući sigurnosti i dobro uređenim javnim prostorima. Treće mjesto zauzeo je kanadski Quebec City s ocjenom 77,58, dok su azijski gradovi Singapur i Tokio također u samom vrhu, poznati po redu i niskoj stopi kriminala, prenosi 24 sata.

Zanimljivo je da se među deset najsigurnijih čak šest nalazi u Europi, što pokazuje kontinentalnu predanost stvaranju sigurnih i ugodnih gradskih sredina. Istraživanje je provela australska tvrtka Compare the Market AU, analizirajući 90 gradova diljem svijeta kako bi otkrila koje destinacije pružaju najveću sigurnost pješacima.
