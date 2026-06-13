Vrhunac drame u HSLS-u, poslali priopćenje o promjenama vrhu stranke: Budiša smijenjen

Predsjedništvo Hrvatske socijalno-liberalne stranke (HSLS) na današnjoj je sjednici, kako su izvijestili u priopćenju, raspravljalo o javnim istupima koji su posljednjih dana izazvali pozornost javnosti te većinom glasova usvojilo niz zaključaka kojima je još jednom naglasilo temeljna politička načela stranke.

Posjetimo, na 25. Povorci ponosa koja je nedavno održana u Zagrebu pod sloganom „Naše obitelji su obitelji”, pažnju javnosti privukla je taknula državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić. Na povorku je stigla odjevena u hrvatski nogometni dres, što je izazvalo dodatnu pozornost okupljenih i medija. U kratkoj izjavi koju je dala uživo za Večernji list poručila je: „Hrvatska je dovoljno velika za sve svoje boje”, dodavši i kako je „Hrvatska najjača kada većina štiti manjinu i kada zajednički gradimo društvo međusobnog poštovanja”. Njezino sudjelovanje na Povorki ponosa ubrzo je izazvalo i političke reakcije. U priopćenju za medije zamjenik predsjednika HSLS-a Mirko Budiša oštro se ogradio od njezina sudjelovanja i javnih istupa, istaknuvši kako se radi o njezinu osobnom političkom djelovanju.

„Kao zamjenik predsjednika HSLS-a, ali prije svega kao čovjek koji politički pripada vrijednostima većeg dijela našeg članstva i stranačkih tijela, osjećam dužnost jasno i bez uvijanja poručiti kako se oštro i u potpunosti ograđujem od prisustva, istupa i izjava naše državne tajnice na Prideu”, naveo je Budiša, dodajući kako se ona „pritom predstavlja kao članica Predsjedništva HSLS-a, iako to nije”, ustvrdio je tada Budiša.

Sada pak HSLS u priopćenju ističe kako ostaje dosljedan svojim osnovnim vrijednostima. „HSLS ostaje pri svojim temeljnim vrijednostima: osobnim slobodama, jednakosti pred zakonom, ljudskim pravima i uvažavanju različitosti“, poručili su iz stranke, dodajući da je „najstarija liberalna stranka u Hrvatskoj“ te da „otvoreno i uključivo društvo nije fraza, nego civilizacijski standard kojem Hrvatska treba težiti“.

Naglašavaju i da je pravo svakog pojedinca na slobodno izražavanje identiteta bez diskriminacije i stigmatizacije jedno od temeljnih načela liberalne demokracije. „HSLS ga zagovara dosljedno i to se neće mijenjati“, navodi se u priopćenju. Istodobno, iz stranke poručuju kako pojedinačni istupi članova ili izražena osobna mišljenja koja nisu u skladu sa službenim programom ne predstavljaju stav HSLS-a. „Različita mišljenja u stranci legitimna su i dobrodošla. No mjesto za njihovo raspravljanje su stranačka tijela, odgovorno i argumentirano, a ne kroz javne polemike“, stoji u zaključcima Predsjedništva.

Članovi Predsjedništva iskazali su i, kako navode, jednoglasno povjerenje predsjedniku stranke Dariju Hrebaku te mu dali snažnu potporu za nastavak političkog djelovanja. „Pod njegovim vodstvom HSLS će do sljedećih parlamentarnih izbora nastaviti graditi prepoznatljiv politički identitet moderne, liberalne, reformske i uključive opcije koja okuplja ljude oko slobode, odgovornosti i jednakih prilika za sve građane“, poručuju iz stranke.

Na sjednici su donesene i kadrovske odluke. Nova zamjenica predsjednika HSLS-a postala je Lada Terzić iz Splita, dok Mirko Budiša više ne obnaša tu dužnost. U Predsjedništvo stranke umjesto Gabriele Bošnjak ulazi Valentina Čanađija, gradonačelnica Čazme. Na kraju priopćenja HSLS izražava žaljenje što su aktualna zbivanja zasjenila, kako navode, važnije teme za građane. „Žalimo što su događaji posljednjih dana zasjenili teme koje su građanima doista važne. HSLS svoju energiju vraća tamo gdje pripada: gospodarskom razvoju, učinkovitijoj javnoj upravi, jačanju lokalne samouprave te zaštiti građanskih prava i sloboda“, zaključuje se.