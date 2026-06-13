Hrebak će ipak voditi HSLS do idućih parlamentarnih izbora

Dario Hrebak vodit će HSLS sve do parlamentarnih izbora, čak i ako se oni dogode nakon što mu u prosincu iduće godine istekne drugi mandat na toj poziciji. Takav je zaključak, koji HSLS-u omogućuje stranački statut, jučer jednoglasno donijelo Predsjedništvo HSLS-a, čime je stavljena točka na trvenja u stranci nastala nakon što je Hrebak objavio da se neće kandidirati za još jedan mandat na čelu te stranke.

Odmah po njegovoj objavi postalo je jasno i tko su pretendenti za njegova nasljednika – HSLS-ova državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić pobudila je pozornost pojavivši se u hrvatskom dresu na prošlotjednoj zagrebačkoj Povorci ponosa, na što je oštro javno reagirao Hrebakov zamjenik Mirko Budiša, tvrdeći da je stajući u povorku u kojoj su na nekim transparentima isticani srp i čekić, državna tajnica pokazala lijevi aktivizam.

Hrebak je potom stao u zaštitu Lastrić-Đurić, podsjećajući da su istaknute haeselesovke i ranije sudjelovale u Prideu, na što se Budiša u intervjuu Novom listu okomio i na Hrebaka, procjenjujući kako HSLS s njim na čelu "gubi politički smjer". I tu je ponovio kako bi ključne HSLS-ove poruke trebale biti vezane uz teme ekonomskog liberalizma, a ne one zbog kojih bi se HSLS moglo pogrešno percipirati kao lijevu aktivističku opciju.

Uz Budišu se u toj priči svrstala šefica zagrebačkog HSLS-a Gabrijela Bošnjak, no ona je u međuvremenu izvijestila javnost da je podnijela ostavku na članstvo u Predsjedništvu stranke, da bi nam se jučer u stranci reklo kako se radilo o ostavci s odgodom, koju je Bošnjak htjela aktivirati s 1. srpnjem. Jučer je, međutim, smijenjena s pozicije članice Predsjedništva, a na njezinu je poziciju imenovana gradonačelnica Čazme Valentina Čanađija.

Iz činjenice da je Bošnjak ostavku na članstvo u Predsjedništvu željela odgoditi do 1. srpnja naši izvori u HSLS-u iščitavaju da je ona zajedno s Budišom pokušala pridobiti dio članova u tom središnjem tijelu za konzervativniji smjer stranke kakav zastupa Budiša, ali da im to nije uspjelo. Budiša je zbog toga jučer ponudio ostavku na poziciju zamjenika koju je Hrebak odmah i prihvatio, uz jednodušnu potporu u Predsjedništvu. Umjesto Budiše, nova zamjenica predsjednika HSLS-a je Lada Terzić, istaknuta članica iz Splita.

Predsjedništvo i Središnje vijeće donijeli su, pak, više zaključaka, koje su medijima uputili u obliku priopćenja u kojem se kaže: "HSLS ostaje pri svojim temeljnim vrijednostima: osobnim slobodama, jednakosti pred zakonom, ljudskim pravima i uvažavanju različitosti. Najstarija smo liberalna stranka u Hrvatskoj. Otvoreno i uključivo društvo za nas nije fraza, nego civilizacijski standard kojem Hrvatska treba težiti. Pravo svakog čovjeka da slobodno izražava vlastiti identitet, bez diskriminacije i stigmatizacije, temeljna je vrijednost liberalne demokracije. HSLS je zagovara dosljedno i to se neće mijenjati. Istodobno, pojedinačni istupi i osobna mišljenja koja nisu usklađena s programskim načelima i službenim politikama stranke, ne predstavljaju stavove HSLS-a. Različita mišljenja u stranci legitimna su i dobrodošla.

No mjesto za njihovo raspravljanje su stranačka tijela, odgovorno i argumentirano, a ne kroz javne polemike. Predsjedništvo je jednoglasno iskazalo puno povjerenje predsjedniku stranke Dariju Hrebaku i snažnu potporu politici koju vodi. Pod njegovim vodstvom, HSLS će do sljedećih parlamentarnih izbora nastaviti graditi prepoznatljiv politički identitet: moderne, liberalne, reformske i uključive opcije koja okuplja ljude oko slobode, odgovornosti i jednakih prilika za sve građane. Žalimo što su događaji posljednjih dana zasjenili teme koje su građanima doista važne. HSLS svoju energiju vraća tamo gdje pripada: gospodarskom razvoju, učinkovitijoj javnoj upravi, jačanju lokalne samouprave te zaštiti građanskih prava i sloboda."

Haeselesovci su očito duboko svjesni da će im i u sljedećem izbornom ciklusu biti ključna suradnja s HDZ-om. Hrebak je, naime, jedini koji HSLS-u osigurava vidljivost nužnu da bi nekad moćna stranka uopće mogla računati na prolazak u Sabor. U proteklim izbornim ciklusima HSLS-u su to osiguravala mjesta na HDZ-ovim izbornim listama, pri čemu je HDZ-u mlađi partner zanimljiv isključivo zbog nezanemarivog broja glasova koje Hrebak nosi u Bjelovaru i okolici. S druge strane, Hrebak bi si s te pozicije vjerojatno mogao dopustiti okušati se na izborima i bez HDZ-a, ali takav bi potez ipak nosio određeni rizik, s tim da HSLS vjerojatno ne bi mogao računati da će mandat osvojiti i u Zagrebu, gdje je s HDZ-ove liste u Sabor na prošlim izborima uz Hrebaka ušao i Darko Klasić.