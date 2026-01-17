Kurdi dobivaju državljanstvo, jezik i nova prava nakon krvavih sukoba u Alepu

Sirijski predsjednik Ahmed al-Šara izdao je uredbu kojom dodjeljuje prava sirijskim Kurdima, formalno priznaje njihov jezik i vraća im državljanstvo, izvijestila je u petak državna novinska agencija SANA.

Šarina uredba uslijedila je nakon žestokih sukoba koji su prošli tjedan izbili u sjevernom gradu Alepu, u kojima je, prema sirijskom ministarstvu zdravstva, poginulo najmanje 23 ljudi, a više od 150.000 ljudi bilo je prisiljeno na bijeg iz dva kurdska dijela grada.

Sukobi su završili nakon povlačenja kurdskih boraca. Nasilje u Alepu produbilo je jednu od glavnih linija razdora u Siriji, gdje se obećanje al-Šare da će ujediniti zemlju pod jednim vodstvom nakon 14 godina rata suočilo s otporom kurdskih snaga koje su oprezne prema njegovoj vladi predvođenoj islamistima.

Uredba prvi put daje sirijskim Kurdima prava, uključujući priznavanje kurdskog identiteta kao dijela sirijskog nacionalnog tkiva. Kurdski jezik se proglašava nacionalnim jezikom uz arapski i dopušta školama da ga podučavaju. Također se ukidaju mjere koje datiraju iz popisa stanovništva iz 1962. u pokrajini Hasaka zbog kojih su mnogi Kurdi izgubili sirijsko državljanstvo, a državljanstvo se dodjeljuje svim pogođenim stanovnicima, uključujući i one koji su prethodno registrirani kao apatridi.

Uredba proglašava Nowruz, proljetni i novogodišnji festival, nacionalnim praznikom. Zabranjuje etničku ili jezičnu diskriminaciju, zahtijeva od državnih institucija da usvoje uključive nacionalne poruke i propisuje kazne za poticanje na etničke sukobe.

Sirijska vlada i Sirijske demokratske snage (SDF) predvođene Kurdima, koje kontroliraju sjeveroistok zemlje, prošle su godine višemjesečno pregovarale o integraciji kurdskih vojnih i civilnih tijela u sirijske državne institucije do kraja 2025., ali postignut je neznatan napredak.