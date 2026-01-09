Naši Portali
ZAKON FIZIKE

Sjećate li se legendarne scene iz Božićne priče? Evo zašto se Flicku jezik 'zalijepio' za stup

shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
09.01.2026.
u 16:30

Kad se jezik ili prsti 'zalijepe' za led ili jako hladan metal, glavni krivac zapravo je toplinska vodljivost

Tko je odrastao uz legendarni film Božićna priča (A Christmas Story) sigurno pamti scenu koja se prepričava svake zime: dječak Flick, na nagovor ekipe, dokazuje hrabrost i pritom zalijepi jezik za zaleđeni metalni stup. Smiješna je dok je gledamo na ekranu, ali u stvarnosti ta fora može završiti suzama, panikom i neugodnom ozljedom. I nije riječ ni o kakvoj magiji, nego o čistoj fizici i malo biologije.

Kad se jezik ili prsti 'zalijepe' za led ili jako hladan metal, glavni krivac zapravo je toplinska vodljivost. Naše tijelo je toplo, led i metal su hladni, a toplina uvijek ide prema hladnijem. Stoga, ako dodirnete led jezikom, on će u trenu povući toplinu s površine jezika. Slina na jeziku pritom se ponaša kao savršeno ljepilo: u djeliću sekunde smrzne se i stvori tanki sloj leda koji se "zaključa" između jezika i površine. Zato imate osjećaj da vas je nešto uhvatilo i ne pušta.

S prstima je mehanizam sličan, ali najčešće manje dramatičan. Koža na jagodicama ima malo vlage, a na hladnoći se površinski sloj brzo hladi i može se lagano zalijepiti. Problem je veći kad dodirnete metal na niskim temperaturama: metal provodi toplinu brže od leda pa koža brže gubi toplinu i brže se zalijepi. S tim stiže i dodatni rizik. Ako naglo povučete ruku, možete oderati površinski sloj kože.

A što učiniti ako se zaista nađete u situaciji da ste zalijepljeni za stup, kao Flick s početka priče? Najvažnije: nemojte paničariti i nemojte se pokušavati odlijepiti na silu. Umjesto toga pokušajte vratiti toplinu na mjesto dodira. Najjednostavnije je polako preliti mlaku vodu (nikako vruću!) preko tog područja ili, ako je riječ o jeziku, nježno ispirati usta mlakom vodom dok se led ne otopi. Kod prstiju pomaže i toplo disanje u šaku ili kratko grijanje u mlakoj vodi. Ako se pojavi jače krvarenje, pukotine, utrnulost koja ne prolazi ili sumnja na ozbiljniju ozljedu, najbolje je potražiti liječničku pomoć.

