Ruski nacionalist poslao jezivu poruku Europi: 'Ako Amerika krene u rat, klečat ćete pred Moskvom'

Aleksej Žuravlev, zamjenik predsjednika Odbora za obranu Državne dume i jedan od najglasnijih ruskih nacionalista, uputio je u iznimno agresivno upozorenje Europi usred rastućih napetosti oko Grenlanda. U dugoj objavi na Telegramu, Žuravlev je opisao američkog predsjednika kao čovjeka koji sebe smatra 'kraljem svemira' i čije poteze vidi kao izravnu prijetnju miru na planetu. "Trump je apsolutno uvjeren da je kralj svemira i da mu je sve dopušteno. Vođe s takvim egom i megalomanijom češće su nego ne vodili čovječanstvo u katastrofu", napisao je Žuravlev, aludirajući na Trumpovo ponavljanje da Sjedinjenim Državama 'treba Grenland radi nacionalne sigurnosti'. Prema njegovim riječima, Pentagon već priprema 'specijalnu operaciju invazije' na danski autonomni teritorij, a Trumpove akcije više nisu ograničene klasičnim američkim imperijalizmom poput Monroeove doktrine.
Najprovokativniji dio njegove poruke odnosi se na budućnost Europe u slučaju izravnog sukoba između Rusije i SAD-a. "Uopće me ne bi iznenadilo da, u slučaju rata sa Sjedinjenim Državama, Europa dotrči k nama, klanjajući se i moleći za zaštitu", kazao je. Žuravlev nije prvi put izašao s ekstremnim prijedlozima. Prošli tjedan je pozvao Kremlj da 'torpedima potopi nekoliko brodova američke obalne straže' kao odgovor na zarobljavanje ruskog tankera Marinera u Atlantiku, incident koji je nazvao 'zadiranjem na ruski teritorij'. Dodao je da ruska vojna doktrina u takvim situacijama čak predviđa upotrebu nuklearnog oružja.
Također je ponovio raniji prijedlog da se Venezueli i Kubi isporuče ruske rakete sposobne za nuklearno naoružanje, nakon što je Trump zaprijetio kopnenim operacijama protiv 'narkoterorista' u Venezueli i ovlastio CIA-u za tajne akcije u toj zemlji. Izjave dolaze u trenutku kada je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u srijedu jasno poručila da „Grenland pripada svom narodu“ i da je u stalnom kontaktu s danskim vlastima. Istodobno, na otok već stižu prvi kontingenti vojnog osoblja iz Francuske, Njemačke, Švedske i Norveške kao dio NATO-ovih izviđačkih misija, piše Mirror.
Iako Žuravlev nije dio najužeg kruga Kremlja, njegove riječi odražavaju sve agresivniji ton koji se čuje u ruskim nacionalističkim krugovima posljednjih tjedana. Kremlj se za sada nije službeno očitovao o njegovim najnovijim izjavama.
Podsjetimo, ruski predsjednik Putin izjavio je u četvrtak da se međunarodna situacija pogoršala i da svijet postaje sve opasniji, ali ništa konketno nije reko o situaciji u Venezueli, Iranu i Grenlandu. "Situacija na međunarodnoj sceni sve se pogoršava - mislim da se nitko ne bi s tim prepirao - dugogodišnji sukobi se intenziviraju, a pojavljuju se i nova ozbiljna žarišta“, rekao je Putin s osmijehom. U govoru novim veleposlanicima koji su predali svoje vjerodajnice u Kremlju, što je bio njegov prvi javni govor o pitanjima vanjske politike ove godine, Putin nije izričito spomenuo Sjedinjene Države ili Trumpa. "Čujemo monolog onih koji, po pravu sile, smatraju dopuštenim diktirati svoju volju, držati predavanja drugima i izdavati naredbe", dodao je. Pozvao je na raspravu o ruskim prijedlozima za novu sigurnosnu arhitekturu u Europi. "Nadamo se da će prepoznavanje ove potrebe doći prije ili kasnije. Do tada će Rusija nastaviti dosljedno slijediti svoje ciljeve", kazao je.Gomilaju vojnike, grade hangare, stižu oklopnjaci zbog straha od invazije: 'Borit ćemo se s onim što imamo'