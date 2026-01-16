Ruski nacionalist poslao jezivu poruku Europi: 'Ako Amerika krene u rat, klečat ćete pred Moskvom'

Aleksej Žuravlev, zamjenik predsjednika Odbora za obranu Državne dume i jedan od najglasnijih ruskih nacionalista, uputio je u iznimno agresivno upozorenje Europi usred rastućih napetosti oko Grenlanda. U dugoj objavi na Telegramu, Žuravlev je opisao američkog predsjednika kao čovjeka koji sebe smatra 'kraljem svemira' i čije poteze vidi kao izravnu prijetnju miru na planetu. "Trump je apsolutno uvjeren da je kralj svemira i da mu je sve dopušteno. Vođe s takvim egom i megalomanijom češće su nego ne vodili čovječanstvo u katastrofu", napisao je Žuravlev, aludirajući na Trumpovo ponavljanje da Sjedinjenim Državama 'treba Grenland radi nacionalne sigurnosti'. Prema njegovim riječima, Pentagon već priprema 'specijalnu operaciju invazije' na danski autonomni teritorij, a Trumpove akcije više nisu ograničene klasičnim američkim imperijalizmom poput Monroeove doktrine.

Najprovokativniji dio njegove poruke odnosi se na budućnost Europe u slučaju izravnog sukoba između Rusije i SAD-a. "Uopće me ne bi iznenadilo da, u slučaju rata sa Sjedinjenim Državama, Europa dotrči k nama, klanjajući se i moleći za zaštitu", kazao je. Žuravlev nije prvi put izašao s ekstremnim prijedlozima. Prošli tjedan je pozvao Kremlj da 'torpedima potopi nekoliko brodova američke obalne straže' kao odgovor na zarobljavanje ruskog tankera Marinera u Atlantiku, incident koji je nazvao 'zadiranjem na ruski teritorij'. Dodao je da ruska vojna doktrina u takvim situacijama čak predviđa upotrebu nuklearnog oružja.

Također je ponovio raniji prijedlog da se Venezueli i Kubi isporuče ruske rakete sposobne za nuklearno naoružanje, nakon što je Trump zaprijetio kopnenim operacijama protiv 'narkoterorista' u Venezueli i ovlastio CIA-u za tajne akcije u toj zemlji. Izjave dolaze u trenutku kada je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u srijedu jasno poručila da „Grenland pripada svom narodu“ i da je u stalnom kontaktu s danskim vlastima. Istodobno, na otok već stižu prvi kontingenti vojnog osoblja iz Francuske, Njemačke, Švedske i Norveške kao dio NATO-ovih izviđačkih misija, piše Mirror.

Iako Žuravlev nije dio najužeg kruga Kremlja, njegove riječi odražavaju sve agresivniji ton koji se čuje u ruskim nacionalističkim krugovima posljednjih tjedana. Kremlj se za sada nije službeno očitovao o njegovim najnovijim izjavama.

Podsjetimo, ruski predsjednik Putin izjavio je u četvrtak da se međunarodna situacija pogoršala i da svijet postaje sve opasniji, ali ništa konketno nije reko o situaciji u Venezueli, Iranu i Grenlandu. "Situacija na međunarodnoj sceni sve se pogoršava - mislim da se nitko ne bi s tim prepirao - dugogodišnji sukobi se intenziviraju, a pojavljuju se i nova ozbiljna žarišta“, rekao je Putin s osmijehom. U govoru novim veleposlanicima koji su predali svoje vjerodajnice u Kremlju, što je bio njegov prvi javni govor o pitanjima vanjske politike ove godine, Putin nije izričito spomenuo Sjedinjene Države ili Trumpa. "Čujemo monolog onih koji, po pravu sile, smatraju dopuštenim diktirati svoju volju, držati predavanja drugima i izdavati naredbe", dodao je. Pozvao je na raspravu o ruskim prijedlozima za novu sigurnosnu arhitekturu u Europi. "Nadamo se da će prepoznavanje ove potrebe doći prije ili kasnije. Do tada će Rusija nastaviti dosljedno slijediti svoje ciljeve", kazao je.