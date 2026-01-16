Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OTKAZ ZBOG KAVE

Sud potvrdio otpuštanje: Pauza za kavu koštala ju je posla

FILE PHOTO: An illustration picture shows a coffee cup and roasted coffee beans in Brussels
ERIC VIDAL/REUTERS
VL
Autor
Eva Berišić
16.01.2026.
u 21:20

“Ni trajanje ni učestalost krađe vremena nisu odlučujući”, doslovno je izjavio sud. Sud je naglasio da je ključni faktor bio “rezultirajući gubitak povjerenja”.

U Njemačkoj je 2023. godine donesena presuda koja je izazvala veliko zanimanje medija. Dugogodišnja čistačica s teškim invaliditetom izgubila je posao nakon što je nakratko napustila svoje radno mjesto kako bi popila kavu.

Kako izvještavaju njemački mediji, 62-godišnja žena s osam godina radnog staža dobila je hitan otkaz zbog desetominutne pauze u kafiću preko puta ulice. Radni sud u Hammu potvrdio je zakonitost otkaza i odbio žalbu radnice.

Prema sudskoj presudi iz 2023. godine, čistačica se 8. listopada 2021. godine javila na posao u 7:20 ujutro, a oko 8:30 nakratko napustila zgradu kako bi otišla po kavu. Nije se odjavila putem elektroničkog sustava za evidenciju radnog vremena. Radni sud istaknuo je da je “jedan slučaj krađe vremena dovoljan razlog za hitan otkaz”.

Sud je u obrazloženju naveo kako je poslodavac promatrao njezin odlazak u kafić i suočio radnicu sa zapažanjima po njezinom povratku. U početku je žena poricala da je napustila zgradu i tvrdila da je bila u podrumu. Tek kada joj je poslodavac zaprijetio da će pokazati fotografije kao dokaz, priznala je posjet kafiću, stoji u presudi, piše Fenix Magazin.

Radni sud u Hammu presudio je 27. siječnja 2023. da čak i jedan slučaj krađe vremena može opravdati trenutni otkaz. “Ni trajanje ni učestalost krađe vremena nisu odlučujući”, doslovno je izjavio sud. Sud je naglasio da je ključni faktor bio “rezultirajući gubitak povjerenja”.

Posebno je štetnim ocijenjeno početno poricanje radnice, a njezino naknadno ponašanje prema sudu dovelo je do nepopravljivog gubitka povjerenja. Iako je tužiteljica imala 100-postotni invaliditet i bez incidenata radila osam godina, sud je smatrao da je skraćeni otkaz proporcionalan.

Kako bi se zaštitile radnice i radnici s invaliditetom, oni imaju pravo na naknadu u slučaju nepovoljnog položaja na radnom mjestu. Sud je također naveo da prethodno upozorenje nije bilo potrebno s obzirom na težinu kršenja radne dužnosti. Prema dostupnim podacima, odobrenje Ureda za integraciju za otpuštanje zaposlenika s teškim invaliditetom već je pribavljeno, ističu njemački mediji.

Ključne riječi
pauza Sud Njemačka otkaz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!