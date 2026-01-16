Naši Portali
STRADAO U GROZNOM

Sin čečenskog vođe teško ozlijeđen prometnoj nesreći, u kritičnom je stanju

16.01.2026.
u 21:41

U materijalima koje je prenijela ruska agencija TASS, Kadirov se prikazuje u aktivnom izdanju, ismijavajući tvrdnje o boravku u bolnici.

Adam Kadirov, 18-godišnji sin čečenskog lidera Ramzana Kadirova, hospitaliziran je u kritičnom stanju nakon teške prometne nesreće u Groznom, izvještavaju ruski mediji. Prema dostupnim informacijama, mladi Kadirov trenutno je bez svijesti i nalazi se na odjelu intenzivne njege, dok se priprema njegov hitan transport u Moskvu radi daljnjeg liječenja, prenosi Meduza.

Izvori navode da se nesreća dogodila kada se kolona vozila, u kojoj je bio Adam Kadirov, kretala velikom brzinom i sudjelovala u sudaru više automobila. U nesreći su ozlijeđene i druge osobe, no službena potvrda još nije stigla.

Adam Kadirov stekao je međunarodnu pažnju u rujnu 2023. godine, kada je njegov otac objavio snimku na kojoj tada 15-godišnji Adam fizički napada zatvorenika Nikitu Žuravela, optuženog za spaljivanje Kurana. Taj je incident označio početak njegove političke karijere – iako vrlo mlad, ubrzo je počeo primati državna priznanja i preuzimao važne funkcije. Danas obnaša dužnost tajnika Vijeća sigurnosti Čečenije i nadzire rad Ministarstva unutarnjih poslova republike.

Podsjetimo, ranije danas čečenski vođa Ramzan Kadirov objavio je seriju videozapisa kojima želi okončati nagađanja o svom navodnom narušenom zdravlju. U materijalima koje je prenijela ruska agencija TASS, Kadirov se prikazuje u aktivnom izdanju, ismijavajući tvrdnje o boravku u bolnici.

„Kunem se Allahom, nemam nikakvih problema s bubrezima, slezenom ili želucem. Jedino što ne podnosim je začinjena hrana, ali inače sam potpuno zdrav. I imam snage”, izjavio je čečenski vođa, demantirajući navode da je na rubu smrti.

Ključne riječi
Ramzan Kadirov Grozni prometna nesreća

Komentara 9

DX
Dx
22:10 16.01.2026.

Nekaj su se gadno zamjerili gazdi..

OS
Ostrež
21:57 16.01.2026.

Kaj veća brada to veći papan

OB
obican
22:36 16.01.2026.

Dobro da nije pao kroz prozor

