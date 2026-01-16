Sin čečenskog vođe teško ozlijeđen prometnoj nesreći, u kritičnom je stanju

Adam Kadirov, 18-godišnji sin čečenskog lidera Ramzana Kadirova, hospitaliziran je u kritičnom stanju nakon teške prometne nesreće u Groznom, izvještavaju ruski mediji. Prema dostupnim informacijama, mladi Kadirov trenutno je bez svijesti i nalazi se na odjelu intenzivne njege, dok se priprema njegov hitan transport u Moskvu radi daljnjeg liječenja, prenosi Meduza.

Izvori navode da se nesreća dogodila kada se kolona vozila, u kojoj je bio Adam Kadirov, kretala velikom brzinom i sudjelovala u sudaru više automobila. U nesreći su ozlijeđene i druge osobe, no službena potvrda još nije stigla.

⚡️ Chechen opposition channels report that Kadyrov’s youngest son was involved in a serious car crash. Grozny has been locked down



Adam Kadyrov is reportedly being resuscitated and prepared for transport to Moscow. He is said to be in critical condition.



Adam Kadirov stekao je međunarodnu pažnju u rujnu 2023. godine, kada je njegov otac objavio snimku na kojoj tada 15-godišnji Adam fizički napada zatvorenika Nikitu Žuravela, optuženog za spaljivanje Kurana. Taj je incident označio početak njegove političke karijere – iako vrlo mlad, ubrzo je počeo primati državna priznanja i preuzimao važne funkcije. Danas obnaša dužnost tajnika Vijeća sigurnosti Čečenije i nadzire rad Ministarstva unutarnjih poslova republike.

Podsjetimo, ranije danas čečenski vođa Ramzan Kadirov objavio je seriju videozapisa kojima želi okončati nagađanja o svom navodnom narušenom zdravlju. U materijalima koje je prenijela ruska agencija TASS, Kadirov se prikazuje u aktivnom izdanju, ismijavajući tvrdnje o boravku u bolnici.

„Kunem se Allahom, nemam nikakvih problema s bubrezima, slezenom ili želucem. Jedino što ne podnosim je začinjena hrana, ali inače sam potpuno zdrav. I imam snage”, izjavio je čečenski vođa, demantirajući navode da je na rubu smrti.