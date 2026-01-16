Grenland pod nadzorom: Nijedan kineski ni ruski brod na horizontu, tvrdi Danska

Zapovjednik danskog Zajedničkog arktičkog zapovjedništva rekao je u petak da u blizini Grenlanda nisu uočeni kineski ili ruski brodovi, suprotno tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump kaže da je Grenland ključan za sigurnost SAD-a i nije isključio upotrebu sile za njegovo zauzimanje. Europske zemlje ovog su tjedna poslale manji broj vojnog osoblja na otok na zahtjev Danske.

"Ne vidimo nikakve ruske ili kineske brodove oko Grenlanda... ima kineskih i ruskih brodova u Arktičkom oceanu, ali ne u blizini Grenlanda", rekao je general-bojnik Soren Andersen za Reuters. Govoreći na danskom ratnom brodu u Nuuku, prijestolnici Grenlanda, Andersen je rekao da je uputio poziv Sjedinjenim Državama da se pridruže vježbama planiranima na otoku ove godine.

"Danas smo imali sastanak s mnogim NATO partnerima, uključujući SAD-om, i pozvali smo ih da sudjeluju u ovoj vježbi", rekao je Andersen. Na pitanje hoće li se Amerikanci pridružiti, general je odgovorio: "To još ne znam." Dansko Zajedničko arktičko zapovjedništvo osigurava suverenitet i provodi nadzor, inspekciju ribarstva te operacije potrage i spašavanja diljem Grenlanda i Farskih otoka, koristeći patrolne brodove, zrakoplove, helikoptere i satelitsko praćenje.

Također na Grenlandu provodi patrolu Sirius sa psećim zapregama za kopnene operacije dugog dometa i održava oko 150 članova osoblja u zapovjedništvu, logistici i fiksnim arktičkim punktovima. U odgovoru na Trumpove kritike da Danska premalo poduzima glede obrane Grenlanda, Kopenhagen je prošle godine najavio obrambeni paket za Arktik od 42 milijarde danskih kruna (6,54 milijarde dolara).