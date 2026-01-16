Zelenski upozorava: Ukrajina se bori s nedostatkom raketa dok ruski napadi ne prestaju

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski opisao je zalihe protuzračne obrane svoje zemlje kao „nedostatne“, otkrivši da su neki sustavi sve do jutra u petak bili „bez raketa“. „Mogu to otvoreno reći jer danas imam te rakete“, kazao je predsjednik, dodajući da je zemlja ranije tijekom dana primila „značajan paket“ pomoći.

Njegove izjave uslijedile su nakon višednevnih intenzivnih ruskih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, koji su tisuće ljudi ostavili bez grijanja i struje usred oštre zime. Škole u Kijevu bit će zatvorene do veljače, najavio je kasnije tog dana gradonačelnik, dok glavni grad i dalje bilježi ozbiljne energetske nestašice pri temperaturama koje su pale i do -19°C, piše BBC.

Zelenski je pozvao saveznike Ukrajine na „brzu dostavu“ raspoloživih raketa te upozorio da pošiljke ne znače da „zima za nas završava sutra“. „I ne znači da će neprijatelj sutra prestati bombardirati nas“, napisao je na društvenim mrežama. Ukrajina se oslanja na zapadne partnere za nekoliko ključnih sustava protuzračne obrane, za koje Zelenski naglašava da zahtijevaju „stalan dotok raketa“.

„Osiguravanje ovih paketa zahtijeva ogroman trud, krv i ljudske živote“, istaknuo je. Kritizirao je zemlje koje su „gomilale“ takvo naoružanje: „Ako smo u ratu, zaista nam je potrebno. A u nekim zemljama rata nema.“ U petak navečer rekao je da Ukrajina posjeduje „obavještajne podatke“ prema kojima se Rusija priprema za velike napade. „Zalihe su nedovoljne“, napisao je na Telegramu. „Pokušavamo ubrzati stvari i važno je da naši partneri čuju našu poruku.“

Ranije ovog tjedna Kijev je proglasio stanje hitnosti u energetskom sektoru i imenovao bivšeg premijera Denysa Šmihala ministrom energetike kako bi se nosio sa situacijom. Ukrajinski dužnosnici također su optužili Moskvu da namjerno iskorištava izuzetno hladnu zimu. Šmihal je u petak pred ukrajinskim parlamentom izjavio da Moskva „kocka na to da nas slomi energetskim terorom“ te je naredio državnim tvrtkama povećanje uvoza energije.

Tisuće radnika u energetskom sektoru žurno rade na obnavljanju opskrbe električnom energijom diljem zemlje, popravljajući postrojenja i trafostanice bombardirane ruskim napadima. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je većina glavnog grada prvi put od početka rata ostala bez grijanja i s „ogromnim nedostatkom električne energije“.

Agenciji Reuters kazao je da su razine električne energije pale na manje od polovice potrebnog kapaciteta. Policijski satovi u gradu, uvedeni nakon što je Rusija u veljači 2022. započela punu invaziju Ukrajine, ublaženi su kako bi stanovnici mogli pristupiti hitnim centrima za grijanje i opskrbu strujom.

Kličko je ranije ovog tjedna sugerirao stanovnicima da, ako je moguće, napuste Kijev kako bi se smanjio pritisak na kritične resurse. Također u petak, Zelenski je izjavio da su ukrajinski pregovarači na putu u Sjedinjene Države radi daljnjih razgovora o mogućem primirju.

Naveo je da se nada kako će prijedlozi biti potpisani sa SAD-om tijekom sljedećeg sastanka Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu u Švicarskoj „ako sve bude finalizirano i ako bude dogovora s američke strane“. U međuvremenu, ruski napadi nastavili su se i u petak, uključujući centralni ukrajinski grad Nikopol, gdje su lokalni dužnosnici izvijestili da su poginule dvije osobe.