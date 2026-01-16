Naši Portali
RIZIK U ZRAKU

EASA upozorava: Zrakoplovne kompanije izbjegavajte iranski zračni prostor zbog rizika od pogrešnog gađanja

VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
16.01.2026.
u 23:03

U siječnju 2020. godine, iranska raketa zemlja-zrak srušila je ukrajinski putnički zrakoplov, usmrtivši 176 ljudi.

Regulator zračnog prometa Europske unije u petak je preporučio zrakoplovnim kompanijama unije da se drže izvan iranskog zračnog prostora, usred napetosti zbog smrtonosnog gušenja prosvjeda i američkih prijetnji intervencijom.

"Prisutnost i moguća uporaba širokog spektra oružja i sustava protuzračne obrane u kombinaciji s nepredvidivim državnim odgovorima... stvara visoki rizik za civilne letove koji lete na svim visinama i razinama leta", rekla je Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA).

Prosvjedi u Iranu izbili su 28. prosinca zbog gospodarskih poteškoća te su prerasli u velike demonstracije koje pozivaju na okončanje vjerske vladavine, što je kulminiralo masovnim nasiljem krajem prošlog tjedna. Čini se da je gušenje prosvjeda uspjelo, rekli su stanovnici u petak, dok su državni mediji izvijestili o više uhićenja u vrijeme učestalih američkih prijetnji da će intervenirati ako ubijanje ne prestane.

Uz trenutačne tenzije i moguću američku vojnu akciju, zbog koje su iranske obrambene zračne snage u stanju visoke pripravnosti, postoji velika mogućnost pogrešne identifikacije u iranskom zračnom prostoru, upozorila je EASA. U siječnju 2020. godine, iranska raketa zemlja-zrak srušila je ukrajinski putnički zrakoplov, usmrtivši 176 ljudi. 

