Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DANSKA SPREMNA DOPUSTITI SAD-U OTVARANJE VOJNIH BAZA

SAD radi na planu za kupnju Grenlanda, većina Amerikanaca protiv preuzimanja

Autor
Ivica Beti
16.01.2026.
u 20:12

Gotovo šest od deset Amerikanaca zabrinuto je da je Trump otišao predaleko u pokušaju proširenja američke moći nad drugim zemljama

Neke europske države počele su slati manji broj vojnog osoblja na Grenland. Njemačka, Francuska, Švedska, Nizozemska, kao i Norveška, izjavile su da šalju vojno osoblje kako bi započele pripreme za vojne vježbe. - Danske oružane snage, zajedno s nizom arktičkih i europskih saveznika, istražit će u nadolazećim tjednima kako se povećana prisutnost i vježbe na Arktiku mogu provesti u praksi - priopćilo je dansko Ministarstvo obrane. Američki predsjednik Donald Trump poručio je pak da je sve manje od američke kontrole nad Grenlandom - neprihvatljivo.

Ključne riječi
vojne baze Grenland Danska Donald Trump SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!