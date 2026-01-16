SAD radi na planu za kupnju Grenlanda, većina Amerikanaca protiv preuzimanja

Neke europske države počele su slati manji broj vojnog osoblja na Grenland. Njemačka, Francuska, Švedska, Nizozemska, kao i Norveška, izjavile su da šalju vojno osoblje kako bi započele pripreme za vojne vježbe. - Danske oružane snage, zajedno s nizom arktičkih i europskih saveznika, istražit će u nadolazećim tjednima kako se povećana prisutnost i vježbe na Arktiku mogu provesti u praksi - priopćilo je dansko Ministarstvo obrane. Američki predsjednik Donald Trump poručio je pak da je sve manje od američke kontrole nad Grenlandom - neprihvatljivo.