Nova poskupljenja: Građani masovno mijenjaju dopunsko

Gužve u ordinacijama i nervoza među osiguranicima: građani masovno preispituju dopunsko osiguranje

U ordinacijama obiteljske medicine posljednjih tjedana bilježi se povećan opseg posla, ali ne samo zbog pregleda. Sve više pacijenata mijenja podatke o dopunskom zdravstvenom osiguranju nakon što su dio osiguranika iz HZZO-a prešao ili razmišlja o prelasku u privatne osiguravajuće kuće.

Liječnici upozoravaju da se dodatni administrativni teret sve češće prelama preko njihovih ordinacija. „Nama to otežava život jer moramo sve ručno unositi u naš kompjutorski program. S druge strane, naši stariji pacijenti, kojih imamo najviše, često traže da im promijenimo trajni nalog u banci, što mi, naravno, ne radimo. Tako da sam primijetila da je počela promjena osiguravajućih kuća“, kaže za RTL Danas Mirela Marković, liječnica obiteljske medicine.

Iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje potvrđuju da postoji trend otkazivanja polica, ali ističu kako je broj raskida zasad relativno malen. S druge strane, tvrtke koje prate tržište upozoravaju da bi se situacija mogla dodatno zakomplicirati jer građani imaju vrlo kratak rok za reakciju – svega dva tjedna prije nego što cijena dopunskog osiguranja poraste s 9 na 15 eura, piše .

Kratak rok i zbunjenost građana

„Nažalost, vijest je stigla kasno. Građani imaju samo 15 dana da poduzmu radnje. Treba otići na HZZO stranicu, ispuniti potrebne obrasce i naznačiti raskid zbog povećanja cijene te poslati na odgovarajuću e-mail adresu“, upozorava Bojan Radlović, predsjednik uprave tvrtke koja se bavi usporedbom cijena osiguranja. Dodaje kako je za raskid police potrebno ispuniti obrasce dostupne na stranicama HZZO-a i poslati zahtjev elektroničkom poštom, uz jasno navođenje da se raskid traži zbog promjene cijene. Dosad su osiguranici policu mogli otkazati uglavnom istekom ugovora ili uz plaćanje penala. Izvanredni raskid bez naknade bio je moguć samo u posebnim okolnostima, a povećanje cijene spada upravo u takve slučajeve.

Iz HZZO-a poručuju da su osiguranici na to bili upozoreni prilikom sklapanja ugovora. „Kod potpisivanja police jasno je navedeno da se opći uvjeti mogu mijenjati. Promjena cijene smatra se promjenom općih uvjeta i osiguranici imaju pravo raskinuti policu ako se s time ne slažu“, pojašnjava Morana Krušarovski, pomoćnica ravnatelja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Nije svima isplativo otići

Ipak, stručnjaci upozoravaju da raskid police HZZO-a nije jednako isplativ za sve. „Za osobe mlađe od 60 godina često ima smisla razmotriti prelazak u privatno dopunsko osiguranje. Primjerice, za dvadesetogodišnjake polica može stajati oko 6 eura, za tridesetogodišnjake oko 7 eura, i tako dalje“, navodi Radlović.

S druge strane, za starije građane i kronične bolesnike zadržavanje police u HZZO-u može i dalje biti sigurnija opcija, unatoč višoj cijeni. Građani koji razmišljaju o promjeni moraju donijeti odluku brzo. Rok za raskid ugovora bez penala istječe posljednjeg dana ovog mjeseca, a neizvjesnost oko poskupljenja već se osjeti – u redovima HZZO-a, ali i u ordinacijama obiteljske medicine.