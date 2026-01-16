Hrvati o najgorim svadbama na kojima su bili: 'Takav krkanluk nisam nikad vidio'

Da stvarnost ponekad nadmaši i najluđu fikciju, pokazala je viralna rasprava na Redditu u kojoj su korisnici odgovarali na pitanje: „Najgore svadbe na kojima ste bili?” U svega nekoliko sati ispod objave nakupile su se desetine ispovijesti koje više nalikuju scenama iz crne komedije nego „najljepšem danu u životu”.

Jedna od priča koja je izazvala puno smijeha, ali i nevjerice, opisuje svadbu koja je krenula po zlu već, pred oltarom. „Mladoženja je razvaljen od alkohola bio pred oltarom, držali su ga praktički”, napisao je jedan korisnik, dodavši kako je večer kulminirala tučnjavom: „Nakon toga su se on i brat od mladenke potukli u sali prije prvog plesa i juhe.” Netko je u šali dodao da je vrhunac bio „jesti juhu u tišini nakon što su mladoženju stavili da spava u auto”.

Ništa manje neugodno nije bilo ni na svadbi sklopljenoj zbog neplanirane trudnoće. „Ona je već imala trbuh do zuba, ali je unatoč tome popila valjda bocu whiskeya i takva mrtva pijana vrištala od smijeha u crkvi kad je trebala izgovarati zavjete”, stoji u jednom komentaru. Atmosfera na slavlju bila je, kako navode, „jeziva”, a cijeli događaj „odvratan”.

Jedna od najšokantnijih ispovijesti govori o vjenčanju koje je završilo, prije nego što je počelo. Pred matičarem, u potpunoj tišini, mladoženja je na pitanje želi li stupiti u brak kratko odgovorio: „Ne, što će mi to u životu”. „Vilice svima do poda ispale”, piše svjedok, dodajući da je mladoženja potom izašao zapaliti cigaretu i poručio gostima: „Slobodno idite na ručak da niste džaba dolazili”.

Kaos nije zaobišao ni „elitne” svadbe. Jedan korisnik opisuje slavlje zagrebačke mladeži: „Takav krkanluk nisam nikad vidio na jednom mjestu”. Iako je sve bilo luksuzno uređeno i „koštalo puno”, izbila je tučnjava, a pjevač je u pauzi, kako tvrdi autor, „bez beda ispitivao tko ima najbolju robu kod sebe”.

Postoje i one svadbe koje su bile loše, jer ih praktički nije ni bilo. „Doslovno prazan podij. Nitko nije plesao, nitko se nije veselio. Teško za gledati”, napisala je jedna gošća, objašnjavajući da mladenci gotovo nisu imali prijatelje.

Zaključak ove neobične internetske kronike jasan je, dobra svadba ne ovisi o broju gostiju, luksuzu ni meniju. Kako pokazuju ove ispovijesti, bez iskrene emocije, poštovanja i barem malo umjerenosti, slavlje se lako pretvori u priču koja će se godinama prepričavati, uglavnom uz nevjericu i smijeh.