Carney mijenja pravila igre: Kanada se okrenula Kini i šokirala Washington

Nova vanjskopolitička linija premijera Marka Carneyja mogla bi se sažeti u jednu rečenicu: „Svijet prihvaćamo onakvim kakav jest, a ne onakvim kakvim bismo željeli da bude.” To je bio njegov odgovor na pitanje o sporazumu postignutom s Kinom u petak, unatoč zabrinutosti zbog kineske politike ljudskih prava i gotovo godinu dana nakon što je istaknuo kako Kina predstavlja „najveću sigurnosnu prijetnju” s kojom se Kanada suočava.

Sporazum predviđa da Kanada ublaži carine na kineska električna vozila koje je uvela zajedno sa Sjedinjenim Državama 2024. godine. Zauzvrat, Kina će smanjiti odmazdne carine na ključne kanadske poljoprivredne proizvode.

Stručnjaci za BBC su ocijenili kako ovaj potez označava značajnu promjenu u kanadskoj politici prema Kini, a koja je oblikovana stalnom neizvjesnošću u odnosu s najvećim trgovinskim partnerom, Sjedinjenim Državama. „Premijer u biti poručuje da i Kanada ima svoju samostalnost te da neće samo sjediti i čekati SAD,” rekao je Eric Miller, savjetnik za trgovinu sa sjedištem u Washingtonu i predsjednik Rideau Potomac Strategy Group.

Carney je novinarima u petak izjavio kako se „svijet promijenio” u posljednjim godinama, te da postignuti napredak s Kinom, Kanadu postavlja „dobro za novi svjetski poredak”. Odnos Kanade s Kinom, dodao je, postao je „predvidljiviji” nego odnos s SAD-om za vrijeme Trumpove administracije. U kasnijoj objavi na društvenim mrežama napisao je da Kanada „recalibrira” odnos s Kinom, „strateški, pragmatično i odlučno”. U Kanadi je, dok je u petak svanulo, reakcija na sporazum bila brza.

Neki su, poput premijera Saskatchewan Scott Moea, dočekali vijest kao „vrlo dobru”. Poljoprivrednici u njegovoj pokrajini posebno su teško pogođeni kineskim odmazdnim carinama na kanadsko ulje od uljane repice, a sporazum, kaže Moe, donijet će im prijeko potrebnu olakšicu.

No premijer Ontarija Doug Ford, čija pokrajina je srce kanadskog automobilska industrije, oštro je kritizirao dogovor. Smatra da bi ukidanje carina na električna vozila iz Kine „naškodilo našoj ekonomiji i dovelo do gubitka radnih mjesta”.

U objavi na X-u Ford je poručio da Carneyjeva vlada „poziva na poplavu jeftinih kineskih električnih vozila bez ikakvih stvarnih jamstava za jednaka ili neposredna ulaganja u kanadsku ekonomiju”. Neki stručnjaci smatraju da će odredbe o električnim vozilima u trgovinskom sporazumu pomoći Kini da se probije na kanadsko tržište automobila.

S nižim carinama očekuje se da bi oko 10 posto prodaje električnih vozila u Kanadi moglo završiti kod kineskih proizvođača, izjavio je Vivek Astvansh, profesor poslovanja na McGill University u Montrealu. Očekivani porast kineske prodaje mogao bi pritiskati američke proizvođače poput Tesle, koji nastoje povećati udio na kanadskom tržištu, dodao je.

„Carney je Trumpovoj administraciji signalizirao da se Kanada zagrijava za Kinu,” rekao je Astvansh. Reakcija Bijele kuće, pak, bila je mješovita. U intervjuu za CNBC u petak ujutro, američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer nazvao je sporazum „problematičnim” i ustvrdio da bi Kanada mogla požaliti takvu odluku. Predsjednik Donald Trump, međutim, pozdravio je sporazum kao „dobru stvar”. „Ako možete postići dogovor s Kinom, trebali biste to učiniti,” rekao je novinarima ispred Bijele kuće.

Od povratka na vlast prošle godine, Trump je uveo carine na kanadske sektore poput metala i automobilskog industrijskog sektora, što je izazvalo snažnu ekonomsku neizvjesnost. Također je zaprijetio raskidom dugogodišnjeg sjevernoameričkog trgovinskog sporazuma između Kanade, SAD-a i Meksika, nazvavši ga „nebitnim”.

Taj sporazum, USMCA, trenutno je pod obaveznim preispitivanjem. Kanada i Meksiko jasno su poručili da žele da ostane na snazi. No odluka da se s Kinom sklopi novi, veliki sporazum, prema riječima Millera iz Rideau Potomac Strategy Group, predstavlja priznanje Carneyja da budućnost sjevernoameričke slobodne trgovine ostaje neizvjesna.

„Postoji realna mogućnost da 2026. završimo bez značajnog, funkcionalnog trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama,” rekao je Miller za BBC. „A Kanada se mora pripremiti.” Sporazum s Kinom smanjuje kanadske carine na kineska električna vozila s 100 posto na 6,1 posto za prvih 49.000 vozila uvezenih godišnje. Carney je rekao da bi kvota mogla rasti i doseći 70.000 u sljedećih pet godina.

Kanada i SAD uveli su carine na kineska električna vozila 2024. godine, tvrdeći da Kina prekomjerno proizvodi vozila i time potkopava sposobnost drugih zemalja da konkuriraju. Kina je najveći svjetski proizvođač električnih vozila, čineći 70 posto globalne proizvodnje.

Zauzvrat, Kina će smanjiti carine na kanadsko sjeme uljane repice na oko 15 posto do 1. ožujka, s trenutne razine od 84 posto. Carney je rekao da je Peking također obećao ukidanje carina na kanadski repičin obrok, jastoge, rakove i grašak „barem do kraja godine”. Kina se također obvezala ukinuti vizne zahtjeve za kanadske posjetitelje, rekao je Carney.

Peking nije potvrdio pojedinosti u zasebnoj izjavi, ali je priopćio da su „dvoje postigli preliminarni zajednički sporazum o rješavanju bilateralnih gospodarskih i trgovinskih pitanja”. Uvođenje kineskih električnih vozila na kanadsko tržište vjerojatno će značiti niže cijene za kanadske potrošače, rekao je Gal Raz, izvanredni profesor upravljanja operacijama i održivosti na Western University i stručnjak za lanac opskrbe EV vozila.

No Raz je priznao da sporazum koji je Kanada sklopila može naštetiti kanadskim proizvođačima automobila ako ne bude popraćen dodatnim mjerama Carneyjeve vlade za pomoć domaćem sektoru. Ocijenio je da je riječ o „nažalost” pogoršanom odnosu Kanade i SAD-a, koji je također naškodio kanadskoj automobilskoj industriji. „SAD je Kanadu doslovno gurnuo u kut,” rekao je. Na pitanje zašto Kanada otvara automobilskom tržištu Kine, Carney je odgovorio da Kina proizvodi „neka od najpristupačnijih i energetski najučinkovitijih vozila na svijetu”. Očekuje da će sporazum potaknuti kineska ulaganja u kanadsku autoindustriju, iako nije iznio detaljnije informacije.

Trump je pak sam signalizirao spremnost da Kina gradi tvornice u SAD-u ako to znači otvaranje novih radnih mjesta za Amerikance, unatoč svom stavu „čvrsto protiv Kine”. „Ako žele doći, izgraditi tvornicu i zaposliti vas, vaše prijatelje i susjede, to je sjajno, volim to,” rekao je Trump u utorak na Detroit Economic Clubu. „Neka Kina dođe, neka Japan dođe.”

Zanimljivo je da američki predsjednik u travnju planira posjetiti Peking na sastanku s predsjednikom Xi Jinpingom. Također je pozvao Xija na državnu posjetu Washingtonu. Za Carneyja, međutim, petkov sporazum možda je tek prvi korak u „recalibraciji” kanadskih trgovinskih odnosa.