Istarski župan odgovorio Tomaševiću: 'Nikada nisam zabranio Thompsonov koncert, niti sam za zabrane'

Porečki gradonačelnik i predsjednik IDS-a Loris Peršurić u petak je komentirao najavljeni koncert pjevača MP Thompsona za 10. siječnja u porečkoj dvorani Žatika te rekao da za njega nije potrebno dodatno odobrenje Grada. Poreč je oduvijek "bio i ostao" liberalan i miran grad temeljen na antifašističkim vrijednostima, rekao je Peršurić te naglasio i da je "protiv bilo kakvih zabrana".

"Ne želimo zabrane koristiti kao alat za nešto što je protuzakonito, kao stranka davno smo definirali naše lijeve stavove, ali isto tako smo protiv bilo kakvih zabrana. Dvoranom Žatika upravlja Sportska zajednica Grada koja taj prostor iznajmljuje po komercijalnoj osnovi i za to ne treba dodatno odobrenje Grada", objasnio je Peršurić. Naglasio je da ni Grad Poreč niti IDS definitivno ne podržavaju govor mržnje, fašističke i ustaške simbole i govore te ponovio da Grad nije dao nikakvu posebnu suglasnost za održavanje koncerta.

"Jedno je objekt sportskog i komercijalnog karaktera, kao što je dvorana Žatika, a drugo povijesno-kulturni objekt i spomenik nulte kategorije", rekao je istarski župan Boris Miletić koji je 2008. godine bio pulski gradonačelnik kada je tadašnje pulsko Gradsko poglavarstvo, na čijem je on bio čelu, odbilo dati suglasnost za koncert Thompsona u Areni u Puli, uz obrazloženje da je zakasnio sa zahtjevom za nastup. Miletić je napomenuo i da se u javnosti provlači teza da je kao gradonačelnik nešto zabranio. "Tadašnji Thompsonov tim javio se van roka kao zainteresiran za održavanje koncerta u pulskoj Areni, a pulski amfiteatar ima unaprijed definiran način na koji se mogu prijavljivati kulturno-umjetnički programi ili sportske manifestacije", napomenuo je Miletić te dodao da je tadašnji zahtjev bio izvan roka, a nakon toga nije dobio prolaznu ocjenu nadležnog povjerenstva.

Dakle, smatra Miletić, koncert se nije mogao održati u Areni jer se nije niti kvalificirao i zato je i nakon cijelog sudskog postupka pravosudni pravorijek bio u korist Grada Pule, a ne u korist tima tog izvođača. "Nađite mi jednu odluku kojom sam kao gradonačelnik Pule nekome nešto zabranio. Nisam zabranio nikome nikakav koncert, moji stavovi su vrlo jasni. Ne podržavam veličanje bilo kakvog ustaškog znakovlja i mislim da to u ovoj dvorani nitko niti ne čini", kazao je.

Rekao je i da svoje vrijednosti koje promovira punih 20 godina, ne treba dodatno dokazivati. "Nemam problem da nekome pokažem koja su moja uvjerenja i vrijednosti", poručio je župan Miletić, koji je također potvrdio da neće biti na Thompsonovom koncertu u Poreču.