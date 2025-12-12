Lupinove skulpture iz drugog svijeta i podrška djeci s teškoćama: Njihovu bol i sam osjećam

U Muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju otvorena je izložba „Drugi svijet / Another World“ Stephana Lupina, u sklopu programa „Prozor u umjetnost – jedan umjetnik, jedno djelo, umjetnost svima“, a ostaje otvorena do 11. siječnja 2026. Program pretvara prozor muzeja u izložbenu vitrinu koja povezuje unutarnji i vanjski prostor, nudeći različite perspektive ovisno o svjetlu i kutu promatranja. Na taj način Lupinova djela privlače ne samo muzejske posjetitelje, već i slučajne prolaznike.

Za ovu prigodu Lupino je izradio potpuno novo, jedinstveno djelo – dvostranu skulpturu visoku 2,5 metra, oblikovanu od 200 tisuća godina starog hrasta, ofarbanu i patiniranu. - Ta nova skulptura je definitivno iz drugog svijeta kad je gledaš i opipaš. Moji su likovi većinom iz druge galaksije, a ovo je spoj drevne civilizacije i današnjice. Ovdje sam se više poigravao sa strukturom i totemskim likovima iz druge dimenzije, nema neku dublju poruku kao većina mojih skulptura – objasnio je Lupino.

Nakon otvorenja prikazan je film posvećen Lupinovu umjetničkom putu, a tijekom večeri održana je i svečana primopredaja pet njegovih umjetničkih fotografija Društvu „Naša djeca“ Mali Lošinj, za humanitarnu aukciju 23. prosinca. Radove je preuzela predsjednica društva Jadranka Hofmann. Stephan Lupino jedna je od rijetkih javnih osoba u Hrvatskoj koja sustavno donira i brine se o djeci s teškoćama u razvoju, što dodatno potvrđuje širinu njegova umjetničkog i ljudskog angažmana.

- To s djecom je poseban dar kojeg malo ljudi ima. Ja osjećam njihovu tugu i kanaliziram je kroz objektiv kroz njihove oči. Ali tu bol ja također osjećam i želim im pomoći. Puno sam već suza pustio dok sam to radio, ali ne mogu si pomoći. To me na poseban način jača i čisti dušu – objašnjava. Izložba je privukla velik broj posjetitelja, a na Lupinovu humanost osvrnula se i muzejska savjetnica Zrinka Ettinger Starčić: - Otvorenje izložbe ‘Drugi svijet / Another World’ u Muzeju Apoksiomena potvrdilo je da Stephan Lupino nije samo talentirani umjetnik, već i istinski humanist. Njegov rad nastavlja inspirirati i poticati pozitivne promjene u društvu, a njegova donacija dodatno osnažuje vezu između umjetnosti i zajednice.

Lupino je, na pitanju što ga motivira da i dalje radi tako velike skulpture odgovorio: - To je valjda moja žilavost, snaga, upornost, asketizam i kozmička energija, oni mi omogućuju da i dalje stvaram. Otvorenju su prisustvovali predsjednik Rotary zajednice otoka Lošinja Dinko Kuvač i članovi Rotary kluba, među kojima i Rotary guverner Tomislav Paškvalin, hrvatski olimpijski prvak, te Lupinovi bliski prijatelji s Cresa Željko Ćurković Bibo i Ivan Kljaić Brada.