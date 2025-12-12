Ova općina je hit: Prodavali 68 zemljišta, dobili gotovo tisuću ponuda

Općina Čepin bilježi značajan porast broja obitelji u posljednjih nekoliko godina, što potvrđuje njezinu privlačnost kao mjesta za život. Ta se privlačnost očituje u činjenici da se broj obitelji u Općini povećao za oko 500. Načelnik Dražen Tonkovac ranije je za bilten Općine Čepin iznio ovaj podatak, a za sib.hr potvrdio da se doseljavanje ne zaustavlja na toj brojci, već se očekuje dolazak još 300-tinjak novih obitelji.

Tijekom godine Općina je prodala oko 60 zemljišta, a načelnik Tonkovac ističe da je izdana i prva građevinska dozvola. Nakon toga, raspisan je drugi natječaj za 68 novih parcela od ukupno 200 na području bivšeg Naselja Prijateljstva. "Za te smo parcele zaprimili gotovo tisuću ponuda, što znači tri do četiri ponude za svaku parcelu. Očekujemo 300-tinjak novih obitelji na tim nedavno prodanim parcelama. Natječaj je nedavno zaključen", potvrdio je načelnik Tonkovac, dodajući da će ponude uskoro biti otvorene.

Najavio je i treći natječaj, ako bude potrebe, što ukazuje na to da će svih 200 parcela biti prodano nastavi li se ovakav tempo kupnje. To, zaključuje Tonkovac, znači da će Čepin u sljedećih nekoliko godina dobiti oko 1500 novih stanovnika.