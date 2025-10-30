Kupila auto za 1300 eura, nakon 3 tjedna mehaničar joj rekao da ga baci: 'Rupa bez dna'

Kupnja prvog automobila za mnoge je ostvarenje sna, no za jednu Hrvaticu se pretvorila u pravu noćnu moru. Nakon što je za 1300 eura kupila rabljeni Peugeot 206, automobil je nakon samo tri tjedna pokazao ozbiljne kvarove. Suočena s dilemom (uložiti stotine eura u popravak ili se riješiti "rupe bez dna"), savjet je potražila na Redditu gdje je podijelila cijelu priču. "Kupila sam svoj prvi auto pred 3 tjedna za 1,300 eura, Peugot 206, 1.1 i iz 2005. godine. Pošto je radio neki čudan zvuk, i crvena lampica Stop mi se palila i uz to narančasta lampica motora, odlučila sam otići do mehaničara da vidi šta je problem. Čim je parkirao auto rekao je da kotač stoji u krivo, nakon što ga je dignuo, rekao je da mi se ne isplati popravljati ovaj auto jer bi me došlo oko 700 eura", opisala je.

Situaciju je dodatno zakomplicirao prodavatelj, koji je i sam mehaničar. Kada ga je kontaktirala, on je tvrdio da prvi mehaničar "ne radi dobro svoj posao" i da je automobil zapravo "super". Ponudio je da on besplatno obavi posao, a ona plati samo dijelove u iznosu od 480 eura. Našla se u nezavidnoj situaciji, s obzirom na to da joj je pouzdan automobil potreban za posao koji uključuje putovanje od 130 kilometara u jednom smjeru nekoliko puta tjedno.

Zajednica na Redditu nije imala dvojbi. Komentari su bili gotovo jednoglasni – automobil je opasan i predstavlja financijsku "rupu bez dna" koje se treba riješiti što prije. Mnogi su izrazili sumnju da ju je prodavatelj svjesno prevario. "Taj što ti je prodao auto te je već jednom zeznuo", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Po svemu što si napisala, ja osobno za taj volan više ne bih sjedao!" Komentatori su istaknuli da su problemi poput oštećenja zadnjeg mosta poznata i skupa boljka starijih Peugeot modela. "Ništa, pregrmite par mjeseci, odvezite ga u Metis za staro željezo i uzmite nešto za 3–4 tisuće eura kad skupite novac", "Nabrojani kvarovi na tom autu nisu mali, kao netko tko je godinama vozio taj auto znam da treba reparirati zadnju osovinu, očigledno kiler mijenjati plus brtve", "Prošao sam slično i isto nisam imao koga pitat. Uglavnom izradili me mehaničari za dosta novaca prije nego šta sam naučio da ne treba vjerovat mehaničarima/preprodavačima vozila", neki su od komentara.

Opći konsenzus bio je da se ne isplati ulagati gotovo 50% vrijednosti automobila u popravke, pogotovo jer nema garancije da se uskoro neće pojaviti novi, još skuplji kvarovi. "Iz mojeg iskustva, jednom kad se auto krene kvariti, to dosta para košta. Treba promijeniti auto dok ga još možeš prodati", podijelio je svoje iskustvo jedan od članova zajednice. Kao rješenje, korisnici su joj savjetovali da proda automobil, doda ušteđeni novac za popravak i kupi nešto pouzdanije, ali uz ključan uvjet – da sljedeći automobil prije kupnje obavezno odveze na detaljan pregled kod neovisnog i pouzdanog mehaničara. Njezina priča tako je postala važno upozorenje svima koji ulaze u svijet kupnje rabljenih vozila: oprez i stručna provjera ključni su kako bi se izbjegle skupe pogreške.