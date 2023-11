Kriminalist pojasnio kako će policija razriješiti slučaj trovanja: Ključan je jedan dokaz

Na temu svega toga što se događa u javnosti posljednjih dana u studiju Večernjeg lista, Dario Topić je za Večernji TV razgovarao s kriminalistom Željkom Cvrtilom koji je rekao kako je sada ključno utvrditi je li kontaminirana veća količina pića ili samo neka pojedinačna pića.

– Dobro je da su se povukla ta pića posebno jer danas imamo još slučajeva. Poznato je kako smo u svibnju ove godine imali prvi slučaj i od tada je sve krenulo jer i tada je ta osoba zadobila vrlo teške ozljede. Međutim, tada se nije reagiralo kako treba i angažiralo sve potrebne službe da se istraži i taj slučaj. Da je se tada reagiralo kako treba možda ne bi došlo do svega ovoga i ne bi došlo do ovolikog broja slučajeva – rekao je Cvrtila.

VIDEO: Pogledajte emisiju

Podsjetio je kako se i za ove slučajeve saznalo prvo preko društvenih mreža i poruka, a da su tek onda reagirale službe koje su sada na terenu i istražuju sve što se dogodilo. Prema njegovim riječima da se u javnost izašlo odmah za vikend možda bi bio i manji broj slučajeva.

Posebno je ukazao na policiju u Rijeci rekavši kako su se kod njih već događali slučajevi da nisu htjeli izaći na teren po pozivu, kao u svibnju, te da ima elemenata pokušaja zataškavanja. Kada je riječ o posljednjim slučajevima kazao je i kako u svakom slučaju odgovornost snosi tvrtka Coca Cola koja je vlasnica tvornica iz Austrije i Hrvatske u kojima su se proizvodila kontaminirana pića.

– Do kontaminacije pića došlo je ili tijekom proizvodnje ili u samoj distribuciji ali u oba slučaja odgovornost je na proizvođaču čiji distributeri moraju poštivati određene mjere. Međutim, još uvijek se ne zna kako je došlo do kontaminacije, odnosno je li do nje došlo u samoj proizvodnji ili pak na putu od tvornice do stola – kazao je Cvrtila.

Dodaje i kako prema sadašnjim informacijama da se radi o pićima iz dvije tvornice da to smanjuje mogućnost da je došlo do zagađenja u procesu proizvodnje i da sve ukazuje da je do toga došla na putu od tvornice do stola. Prema njegovim riječima iznimno je važno što se u cijelu priču sada uključila policija, DORH i drugi te da će se kroz istragu utvrditi kako je došlo do zagađenja, na koji način, gdje ali i koja sredstva su korištena.

Kada se otkrije koja je kemijska supstanca u piću bit će to putokaz za istražitelje: bude li kemikalija koju ne koristi Coca Cola u svojim pogonima onda se može sumnjati na sabotažu.

– Policija i DORH će vršiti klasičnu istragu i sa svakom novom informacijom će otvarati neka nova pitanja ili neka zatvarati i isključivati. Kroz istragu i sustav eliminacije će se lista sumnjivih svesti na jednog ili dva distributera, jednu smjenu, jednu osobu...– rekao je Cvrtila.

VIDEO Pogledajte kako se povlači Coca Cola iz trgovina

Podsjetio je i na slučaj od prije 20-ak godina iz Italije kada je također došlo do trovanja pića i utvrdilo se da se radi o sabotaži. Za sada, kako kaže, rano je reći o čemu se radi u Hrvatskoj, odnosno je li na meti bila Coca Cola ili netko drugi. Na upit ima li u svemu ovome što se do gađa i elemenata terorizma kaže kako tu ima elemenata koje treba ispuniti, a nisu, poput da se državi ili nekoj organizaciji nametne da učini nešto na svoju štetu.

Ipak, kako ističe, radi se ozbiljnom kaznenom djelu u kojima su neke osobe zadobile teške tjelesne ozljede, neke opasne i po život, pa da se sve može karakterizirati i kao pokušaj ubojstva. Pri tome je ozbiljno narušen i brend Coca Cole te je upitno hoće li i u kojoj mjeri nastaviti s proizvodnjom tih pića tako da su nastale i ozbiljne gospodarske štete.

Na upit treba li se u cijeli priču angažirati i obavještajna zajednica rekao je kako ona, za sada, ne može saznati više nego policija tijekom istrage. Na upit je li Hrvatska sada postala nesigurna zemlja kazao je kako se na temelju jednoga slučaja to ne može reći posebno je svi parametri govore kako su Hrvatska i Zagreb kao glavi grad sigurni ali i da je svakako nastao problem.

– Svakako se može reći kako je narušen subjektivan osjećaj sigurnosti građana jer nisu bili sigurni tamo gdje se žele opustiti i zabaviti. Svakako da nije zgodna situacija. Međutim, mislim kako nema mjesta panici posebno jer je sada uključen cijeli sustav – zaključio je Cvrtila.

VIDEO Beroš: Imamo četiri nova slučaja, jedan u Varaždinu. Nisu pili ista pića. Ako treba uključit će se i SOA