Šok u Vukovaru: Silvijo Čabraja dobio otkaz! Zamjene još nema, a dolazi Hajduk...

Zna se da klub ne može smijeniti momčad, otpustiti svoje igrače i dovesti nove, pa većina njih poseže za uobičajenom praksom, promjenom trenera. U našoj nogometnoj ligi to je prilično uobičajena praksa, iako, kako je upozorio naš iskusni stručnjak Rajko Magić, češće povjerenje donese bolje rezultate od pro,jene trenera, odnosno takozvane šok-terapije.

No, tako nisu mislili u Vukovaru, hrvatski prvoligaš odlučio se za drugu promjenu trenera u ovoj sezoni. Prvo je s klupe otišao naš bivši reprezentativac Gordon Schildenfeld koji je u međuvremenu postao stručni komentar HNL-a na Maxsport televiziji. Umjesto njega je stigao Silvijo Čabraja, dokazani stručnjak koji je s Lokomotivom radio odličan posao, s kojom je imao i igru i uz to izbacivao nove igrače na scenu.

No, nije ni on dugo trajao, nakon poraza od Varaždina (0:2) u gostima, Vukovar je ostao cementiran na posljednjem mjestu s četiri boda manje od pretposljednjeg Osijeka, treći je to poraz u nizu Vukovara i u sve je težoj situaciji u borbi za ostanak u ligi. Treći je to poraz Vukovara u nizu (Osijek, Rijeka i Varaždin). Vukovar je u osam utakmica upisao pet poraza, dva neriješena ishoda i samo jednu pobjedu.

- HNK Vukovar 1991 i trener Silvijo Čabraja sporazumno su dogovorili završetak suradnje te on više neće obnašati dužnost glavnog trenera prve momčadi. Zahvaljujemo treneru Čabraji na profesionalnosti, trudu i doprinosu koji je dao klubu tijekom svog mandata te mu želimo puno uspjeha i sreće u nastavku trenerske karijere - stoji u priopćenju Vukovara.

Vidjet ćemo tko će naslijediti ovaj zahtjevni posao, već u subotu Hajduk u osječkom Gradskom vrtu dočekuje Hajduk i nužni su mu bodovi.