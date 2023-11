Coca-Cola o povlačenjima: 'Ako imate ove proizvode, javite nam se'

Coca-Cola privremeno povlači određene proizvode. Iako, kako se navodi iz tvrtke, interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, odlučeno je kako će doći do povlačenja do završetka službene istrage. Riječ je o jednoj seriji Coca-Cola Original Tastea te dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranatea.

"Privremeno povlačimo jednu seriju Coca-Cola Original Taste 500 ml u plastičnoj ambalaži (PET) s tržišta prema Usmenom rješenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske, serija proizvoda Coca-Coca Original Taste, gaziranog bezalkoholnog pića, 500 ml PET proizvedenog 11. listopada 2023. s rokom trajanja do 11. travnja 2024. Iako naša interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, također smo donijeli odluku o privremenom povlačenju dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage. Riječ je o serijama proizvedenima 27. svibnja 2023. (s rokom trajanja do veljače 2024.) i 22. lipnja 2023. (s rokom trajanja do ožujka 2024.)", priopćeno je.

Također, Coca-Cola napominje kako nastavlja surađivati s nadležnim tijelima i poduzimati konkretne aktivnosti kako bi zaštitila svoje potrošače. Tvrtka je potrošačima kazala i kako im se mogu javiti ako imaju proizvode sa spomenutim datumima proizvodnje.

"Ako imate proizvod s navedenim datumima proizvodnje, ljubazno vas molimo da kontaktirate naš Centar za potrošače putem e-mail adrese info.hr@cchellenic.com ili pozivom na 0800 0455", ističe se.

Nedugo prije Coca-Cole, oglasio se i Državni inspektorat koji je naveo kako je sanitarna inspekcija odmah po zaprimanju informacije o događanju u Rijeci obavila inspekcijski nadzor u ugostiteljskim objektima i kod distributera u Rijeci.

"U sklopu inspekcijskih nadzora uzeta su četiri uzorka, svi marke Römerquelle, koji su na analizi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Ističemo kako u inspekcijskim nadzorima u prometu nije zatečena suspektna serija Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml, a koju je konzumirala osoba sa zadobivenim tjelesnim ozljedama. Slijedom zaprimljenih novih informacija tijekom jučerašnjeg dana o događanjima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sanitarna inspekcija izuzela je jedan uzorak Coca cola, Original taste, Gazirano osvježavajuće bezalkoholno piće, 500 ml, iz samoposlužnog aparata te još dva uzorka Coca cola 2 l, Original taste i Zero iz maloprodajne trgovine", poručio je Državni inspektorat te dodao kako je sanitarna inspekcija obavila i inspekcijski nadzor u trgovačkom društvu u Zagrebu.

"U cilju zaštite javnozdravstvenog interesa i zaštite zdravlja ljudi, odnosno postojanja sumnje da hrana nije sigurna, a u skladu s Zakonom o hrani, sanitarna inspekcija trgovačkom društvu privremeno je zabranila stavljanje na tržište i povlačenje suspektnih proizvoda. Inspekcijsko postupanje u tijeku je te odmah po zaprimanju rezultata analiza sanitarna inspekcija poduzet će zakonom propisane mjere te će Državni inspektorat o tome obavijestiti javnost", zaključeno je.

Ministar Vili Beroš potvrdio je jutros da se u Hrvatskoj pojavilo još nekoliko sumnji na slučajeve trovanja pićem.

"Trebam izvijestiti javnost da sve institucije u RH rade svoj posao te da je pravodobno obaviještena policija i Državni inspektorat. Zdravstveni sustav je spreman, postupa se prema postojećim protokolima. Ono što vam mogu reći jest da imamo još nekoliko bolesnika, slučajeva sumnje na trovanje pićem. Konkretno je novih četvero, jedan je u Vinogradskoj u bolnici na opservaciji, za njega se sumnja u ozljeđivanje kemijskim elementima, jedan je u Varaždinu, dok su dva u KBC-u Zagreb. Srećom, svi do sada novi zabilježeni slučajevi s blažim su simptomima i većina će pacijenata biti otpuštena na kućno liječenje", rekao je.