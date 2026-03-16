Hobba iz Hrvatske osvojio Money Motion Startup natjecanje, stiže i investicija osnivača konferencije

Na završnici četvrtog izdanja konferencije Money Motion 2026, na glavnoj pozornici proglašeni su pobjednici ovogodišnjeg Money Motion Startup natjecanja. Ceremoniju dodjele nagrada vodio je Luka Sučić, suosnivač konferencije, koji je kroz program predstavio nagrade i pozvao partnere da uruče priznanja najboljim timovima.

Startup natjecanje ove je godine privuklo više od stotinu prijava iz cijelog svijeta, a u finale je ušlo 18 startupa iz 13 zemalja. Finalisti su svoja rješenja predstavili prvog dana konferencije kroz kratke pitch prezentacije pred međunarodnim žirijem investitora i industrijskih stručnjaka.

Prvu nagradu večeri dodijelila je Lucija Reić, voditeljica startup ekosustava u Infobipu. Ona je proglasila dobitnika Infobip Walk the Talk Awarda, nagrade vrijedne 20.000 eura Infobipovih kredita. Nagradu je osvojio startup Inovate.

Zatim je na pozornicu izašao Francois Mazoudier, osnivač i direktor Fundraising Bootcampa. On je objavio da Curvy osvaja mjesto na ovom prestižnom europskom programu za pripremu startupa za investicije.

U završnom dijelu ceremonije Luka Sučić je na pozornicu pozvao Antu-Janka Bobetka, zamjenika predsjednika Uprave HAMAG-BICRO-a, Startup sponzora Money Motiona, i Miroslava Dubajića, ICT Solutions Managera u A1 Hrvatska, kako bi zajedno uručili glavne nagrade natjecanja.

Treće mjesto osvojio je startup Alerts Bar, uz nagradu od 2.000 eura i 5.000 dolara AWS kredita.

Drugo mjesto pripalo je startupu Curvy, koji je osvojio 3.000 eura i 5.000 dolara AWS kredita.

Pobjednik ovogodišnjeg natjecanja je hrvatski startup Hobba, koji je osvojio 5.000 eura, 10.000 dolara AWS kredita te 5.000 eura vrijedne cloud usluge A1 Hrvatska. Sučić je po praglašenju najavio i veliku novost. Osnivači konferencije pripremili su angel investiciju od 20.000 eura u glavnog dobitnika.

Foto: Julien Duval

Hobba razvija protokol za posudbu unutar Solana DeFi ekosustava koji korisnicima omogućuje sigurnije i učinkovitije upravljanje zaduživanjem. Njihovo rješenje optimizira strategije posudbe na više platformi istovremeno te automatski generira prinos iz kolaterala koji se ne koristi, uz pristup najboljim dostupnim uvjetima među vodećim Solana lending platformama.

Money Motion Startup natjecanje i ove je godine pokazalo koliko je FinTech scena dinamična. Mladi timovi iz cijele Europe dobili su priliku predstaviti svoje ideje, povezati se s investitorima i napraviti sljedeći korak u razvoju svojih proizvoda.