Zagrebačka policija oglasila se oko trovanja pićima: Šest ljudi pušteno na kućnu njegu. Sve istražujemo

Policijska uprava zagrebačka je tijekom jučerašnjeg popodneva, 7. studenoga i danas prijepodne zaprimila nekoliko dojava o osobama koje su zatražile liječničku pomoć zbog određenih nuspojava koje bi se mogle dovesti u vezu s konzumacijom bezalkoholnog pića.

Nakon pružene liječničke pomoći u zdravstvenim ustanovama, svih šest osoba je pušteno na kućnu njegu, poručuju.

Tijekom postupanja policijski službenici proveli su očevid, izuzeli određene predmete, obavili razgovore s više osoba te su o svim dosadašnjim saznanjima obavijestili nadležne institucije kako bi poduzele mjere iz svoje nadležnosti.

Utvrđivanje svih relevantnih činjenica vezanih uz ovaj događaj se nastavlja, kažu u PUZ-u.

Podsjetimo, više građana prijavilo je tegobe nakon što su pili sumnjiva gazirana pića. Nekoliko njih javilo se u bolnice u Zagrebu te jedan u Varaždinu. Ipak, najteži simptomi još uvijek su kod mladića (19) iz Rijeke koji je nakon gutljaja mineralne vode u subotu počeo povraćati krv. Institucije istražuju cijeli slučaj, pokušava se doći do odgovora o tome što se događa.

Oglasio se i DIRH. "U cilju zaštite javnozdravstvenog interesa i zaštite zdravlja ljudi, odnosno postojanja sumnje da hrana nije sigurna, a u skladu s Zakonom o hrani, sanitarna inspekcija trgovačkom društvu privremeno je zabranila stavljanje na tržište i povlačenje suspektnih proizvoda. Inspekcijsko postupanje u tijeku je te odmah po zaprimanju rezultata analiza sanitarna inspekcija poduzet će zakonom propisane mjere te će Državni inspektorat o istome obavijestiti javnost", dodaju.

Coca-Cola privremeno povlači određene proizvode. Iako, kako se navodi iz tvrtke, interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, odlučeno je kako će doći do povlačenja do završetka službene istrage. Riječ je o jednoj seriji Coca-Cola Original Tastea te dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranatea.

"Privremeno povlačimo jednu seriju Coca-Cola Original Taste 500 ml u plastičnoj ambalaži (PET) s tržišta prema Usmenom rješenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske, serija proizvoda Coca-Coca Original Taste, gaziranog bezalkoholnog pića, 500 ml PET proizvedenog 11. listopada 2023. s rokom trajanja do 11. travnja 2024. Iako naša interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, također smo donijeli odluku o privremenom povlačenju dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage. Riječ je o serijama proizvedenima 27. svibnja 2023. (s rokom trajanja do veljače 2024.) i 22. lipnja 2023. (s rokom trajanja do ožujka 2024.)", priopćeno je.