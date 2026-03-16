Stan u Zagrebu za 73.500 eura? Država prodaje desetke nekretnina diljem Hrvatske

Državne nekretnine pokrenule su prvi ovogodišnji natječaj za prodaju i zakup državnih stanova i poslovnih prostora. U ponudi je ukupno 43 nekretnine raspoređene u devet hrvatskih gradova. Nekretnine su različitog stanja, od zapuštenih i loše održavanih do onih u zadovoljavajućem stanju, no svaka od njih, prema procjenama, ima određeni tržišni potencijal, a dio ih se nalazi i na atraktivnim lokacijama.

Među ponuđenim nekretninama nalazi se i stan u zagrebačkoj Ulici Frane Bulića površine 31 četvorni metar. Stan se sastoji od četiri prostorije i ima sve potrebne priključke. Iako je smješten u suterenu, prednost mu je pogled na dvorište, što uz lokaciju predstavlja jednu od njegovih glavnih vrijednostii. Potencijalni kupci ističu kako nekretnina zahtijeva značajna dodatna ulaganja. Neki od zainteresiranih navode kako stan razmatraju za članove obitelji, ali naglašavaju da je prije odluke potrebno procijeniti isplativost investicije. Prema njihovim komentarima, prostor ima određeni potencijal, no stanje objekta, posebice pojedini dijelovi poput podruma i stepeništa, zahtijeva ozbiljnu obnovu.

Prema procjeni sudskog vještaka, početna cijena ovog stana iznosi 73.500 eura. Predstavnici Državnih nekretnina smatraju da je riječ o konkurentnoj cijeni s obzirom na trenutačne tržišne uvjete u Zagrebu. Kako je istaknula Sandra Bartulović iz Službe za prodaju u Državnim nekretninama, cijena od približno 2.300 eura po četvornom metru, čak i uz dodatna ulaganja, ovu nekretninu i dalje čini potencijalno isplativom za kupce.

Prodaja državnih nekretnina tradicionalno je uspješnija u većim gradovima nego u manjim sredinama, što vrijedi i za stanove i za poslovne prostore. Tako se na zagrebačkoj Trešnjevci u ovom natječaju nude četiri poslovna prostora površine između 20 i 30 četvornih metara, s početnim cijenama koje se kreću od 42.000 do 67.000 eura.

Natječajem je obuhvaćeno i nekoliko stanova površina od cca 14 do 32 četvorna metra, većinom u širem središtu Zagreba. Riječ je o stanovima u Antuna Bauera 28 (od 71.100 eura), Frane Bulića 9 (od 73.500 eura), Jukićevoj 6 (od 52.200 eura), Krajiškoj 7 (od 27.000 eura) te mansardnom stanu u Vlaškoj 48 s početnom cijenom od 33.900 eura. Zainteresirani kupci nekretnine mogu razgledati u unaprijed određenim terminima između 10. i 13. ožujka 2026., dok se ponude podnose u pisanom obliku. Rok za podnošenje ponuda je 31. ožujka 2026. do 12 sati, a javno otvaranje ponuda održat će se istoga dana u 13:30 sati u prostorijama Državnih nekretnina u Zagrebu, Frana Vrbanića 50.

Prema planovima Državnih nekretnina, do kraja godine na tržištu bi se moglo pojaviti oko 120 državnih nekretnina. Glasnogovornica tvrtke Željka Franić istaknula je za HRT da je prošla godina bila prva godina u kojoj se provodio ovakav model prodaje te da je realizirano oko 60 posto ponuđenih nekretnina po natječajima, uz ukupnu vrijednost od približno 3,9 milijuna eura. Za ovu godinu planira se veći prihod, a projekcije govore da bi se prodajom moglo uprihoditi do sedam milijuna eura. Natječaj za prodaju nekretnina otvoren je do 31. ožujka, dok je rok za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora do 20. ožujka. Nakon otvaranja pristiglih ponuda, nekretnine će biti dodijeljene ponuditeljima koji ponude najvišu cijenu.