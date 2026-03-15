Svjetska inflacija kroji se u Bab el-Mandebu

Rat SAD-a i Izraela protiv Irana ušao je u treći tjedan i nema naznaka da bi mogao uskoro završiti. Naprotiv, sukob svakim danom sve više eskalira i širi se na nova područja. Američki predsjednik Donald Trump, kažu brojni analitičari, djeluje bez jasne strategije. Njegove izjave i odluke mijenjaju se iz dana u dan, a dojam je da Washington nema jasan plan izlaska iz sukoba. Prema podacima Pentagona, broj američkih vojnika koji su stradali u ratu stalno raste. Za sada je potvrđeno 14 poginulih i 210 ranjenih, među kojima je deset u teškom stanju.