Tragedija u Samoboru: Motociklist poginuo u teškoj nesreći

Motociklist je smrtno stradao u teškoj prometnoj nesreći koja se danas oko 14.10 sati dogodila u Samoboru, u Ulici grada Wirgesa. Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, u nesreći su sudjelovali osobni automobil i dva motocikla. Promet je na tom dijelu ceste obustavljen u oba smjera te se odvija obilaznim pravcima, a policija provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.