Rusi promijenili taktiku, Ukrajinci se moraju prilagoditi: 'Kao divlje svinje koje jure kroz šumu'

Ukrajina planira razviti vlastiti sustav protuzračne obrane sličan izraelskoj Željeznoj kupoli (Iron Dome). Ukrajinski bi sustav trebao, prema najavama, biti znatno veći te pokrivati cijelu zemlju. Izraelska Željezna kupola prvi je put upotrijebljena 2011. godine, a dizajnirana je za zaustavljanje raketa i topništva kratkog dometa. Sustav se oslanja na skup radara i analize kako bi utvrdio je li dolazna raketa prijetnja, pucajući presretačem ako dolazna raketa ide prema naseljenom području ili važnom objektu.

Pavlo Jelizirov, zamjenik zapovjednika Zračnih snaga Ukrajine, rekao je da Ukrajina planira kombinirati više elemenata, a ne se samo oslanjati na skupe zapadne raketne sustave protuzračne obrane, prenosi Kyiv Post. "Razlikovat će se od izraelske jer naša kupola mora biti mnogo veća. Ako biste izraelsku kupolu stavili preko našeg sustava, izgledala bi kao mala točkica - čisto u smislu razmjera", opisao je te naveo kako se trenutno radi na implementaciji tog sustava.

Prema Jelizirovu, do 50 posto ruskih dronova trenutno se uništava blizu granice ili duž crte bojišnice gdje su raspoređene najiskusnije jedinice. Tamo se, naime, presreću mnogi dronovi, prije nego što stignu do velikih gradova ili kritične infrastrukture. No, istaknuo je i kako su Rusi promijenili taktiku te sada lansiraju iranske dronove Shahed u velikim rojevima kako bi preplavili ukrajinsku obranu.

"Više ne lete u malim grupama. To je kao divlje svinje koje jure kroz šumu i gaze sve pred sobom. Ovaj model vjerojatno će se pojačati", kaže. Kako bi se suprotstavile toj taktici, Zračne snage razvijaju nove metode borbe i postupno prelaze na njih.