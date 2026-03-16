OGLAS ZA POSAO

Revolut traži šefa u Hrvatskoj. Sprema li se otvaranje podružnice?

Revolut Bank now also active in Germany
Monika Skolimowska/DPA
VL
Autor
Šimun Ilić
16.03.2026.
u 10:21

Revolut je prije otprilike mjesec dana objavio oglas za posao u kojem traži voditelja za Hrvatsku. U oglasu stoji da bi osoba na toj poziciji vodila lokalnu podružnicu i koordinirala aktivnosti na hrvatskom tržištu. Od kandidata se očekuje iskustvo u osnivanju tvrtke u Hrvatskoj, dobro poznavanje rada hrvatskih financijskih regulatora i tečno poznavanje hrvatskog jezika. Traži se i najmanje pet godina iskustva u financijskom sektoru ili u savjetovanju vezanom uz upravljanje poslovanjem na hrvatskom tržištu.

U opisu posla navodi se i suradnja s glavnim uredima Revoluta u Velikoj Britaniji i Litvi. Upravo u Litvi kompanija ima bankarsku licencu za poslovanje na europskom tržištu.

Na pitanje Forbesa planira li Revolut otvoriti lokalnu poslovnicu u Hrvatskoj iz kompanije nisu dali jasan odgovor. Naveli su samo da već imaju lokalne podružnice u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji, Njemačkoj, Rumunjskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Portugalu i Irskoj. Najavili su i otvaranje poslovnica u Grčkoj i Mađarskoj. Nije poznato jesu li već pronašli kandidata za objavljenu poziciju. U britanskoj kompaniji to nisu komentirali. U hrvatskom sudskom registru zasad nema registrirane podružnice Revoluta. Ukupan broj korisnika Revoluta u svijetu premašuje 70 milijuna.

Prošlog svibnja kompanija je najavila otvaranje još jednog europskog sjedišta, a nakon Litve planiraju poslovanje za zapadnu Europu voditi iz Pariza. Tada su najavili i zahtjev za francusku bankarsku licencu, ali regulator u Francuskoj još nije donio odluku. Prije nešto manje od godinu dana Revolut je također najavio širenje mreže lokalnih poslovnica na drugim europskim tržištima. U tom kontekstu može se promatrati i oglas za voditelja u Hrvatskoj. Britanski regulatori nedavno su Revolutu odobrili punu bankarsku licencu u Velikoj Britaniji. Kompanija je 2024. dobila licencu s određenim ograničenjima, a sada može djelovati kao potpuno licencirana banka na britanskom tržištu.

"Nastanak naše britanske banke bio je dugoročni strateški prioritet za Revolut i predstavlja važan trenutak na našem putu. Ujedinjeno Kraljevstvo je naše domaće tržište i ključno za naš rast", rekao je direktor i suosnivač Revoluta Nik Storonsky. Grupa je postavila cilj ulaska na 30 novih tržišta do 2030. godine. Nedavno su najavili i ulaganje od deset milijardi funti u globalno poslovanje tijekom sljedećih pet godina. Tržišna vrijednost kompanije prošle godine procijenjena je na 75 milijardi dolara.

