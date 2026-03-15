U ovu vojnu bazu na Balkanu raspoređuje se stotine američkih vojnika

Rumunjski parlament odobrio je privremeno raspoređivanje američkih vojnika i vojne opreme na teritoriju zemlje. Parlament je 11. ožujka velikom većinom glasova podržao odluku o raspoređivanju američkog osoblja i opreme. Plan su ranije istog dana odobrili Vrhovno vijeće za nacionalnu obranu (CSAT) i predsjednik države Nicusor Dan.

Prema njemu, piše Intellinews, u Rumunjsku bi trebalo biti raspoređeno oko 400 do 500 američkih vojnika, zajedno sa sustavima za nadzor i prikupljanje obavještajnih podataka, uključujući dronove, te logističku opremu poput zrakoplova za dopunu goriva u zraku. Raspoređivanje je odobreno na razdoblje do 90 dana, a svako eventualno produljenje zahtijevat će novi sporazum.

Rumunjski predsjednik je naglasio da je riječ o obrambenoj opremi. – Riječ je o zrakoplovima za dopunu goriva, opremi za nadzor i opremi za satelitske komunikacije povezanoj sa štitom u Deveselu. Naglašavam da ta ima isključivo obrambenu ulogu – rekao je Oprema bi trebala biti raspoređena ponajprije u zračnim bazama Mihail Kogalniceanu na obali Crnog mora i Campia Turzii u središnjoj Rumunjskoj, dok će komunikacijska oprema biti raspoređena i u Deveselu, gdje se nalazi NATO baza s američkim sustavom proturaketne obrane Aegis Ashore, navodi Intellinews.