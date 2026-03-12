Naši Portali
U STUDIJU VEČERNJEG

VIDEO Krasnec: Tržišta još nisu shvatila dubinu ove krize, cijena nafte mogla bi snažno rasti

Foto: REUTERS
Autori: Petra Balija, Večernji.hr
12.03.2026.
u 13:56

Vanjskopolitički novinari Večernjeg lista Hassan Haidar Diab i Tomislav Krasnec komentiraju situaciju na Bliskom istoku već trinaesti dan od Izraelskog i američkog napada na Iran

Trinaesti je dan rata na Bliskom istoku, Iran je pojačao napade, a američki predsjednik Donald Trump najavljuje – rat je uskoro gotov. Američki mediji smislili su i novu riječ – TACO (eng. Trump always chickens out – hrv. Trump se uvijek ustrtari), pitajući se – hoće li Trump napraviti opet što i s drugim bombastično najavljenim potezima – naveliko je govorio i o carinama i preuzimanju Grenlanda, pa se na kraju dogodio – TACO. Prateći isti obrazac ponašanja, američki mediji očekuju isto i s ovim ratom. Istovremeno, izraelski dužnosnici priznali su da nije sigurno da će rat dovesti do pada iranskog režima, pitaju se mediji – je li to priznanje neuspjeha. Na ta pitanja i još niz aktualnih odgovorit će vanjskopolitički novinari Večernjeg lista Hassan Haidar Diab i Tomislav Krasnec. Specijal Večernji TV-a vodi urednica videosadržaja Petra Balija.   

Hassan Haidar Diab: Ovaj napad Iranca  je poruka Donaldu Trumpu, koji je rekao da Iranci više nemaju ništa. Iranci su mu na to poslali jednu jasnu poruku kada je govorio da će spriječiti napad na Hormuški tjesnac i kada je tvrdio da će omogućiti slobodan prolaz tankerima s naftom. Međutim, on zapravo sam sebe demantira. U jednoj izjavi kaže: „Mi smo pogodili sve što smo trebali, oni više nemaju ništa i rat će uskoro završiti“, a već deset ili petnaest minuta kasnije govori: „Idemo do kraja s našom misijom i planovima.“ Teško je dešifrirati što zapravo želi reći.

Jučer je bio jedan od najjačih udara jer je bio koordiniran zajednički od strane Hezbollaha i Iranske revolucionarne garde, i tom prilikom je došlo do velikih razaranja u Izraelu. Ispaljeno je više od 200 dalekometnih balističkih raketa i pogođeni su izuzetno važni vojni ciljevi. Ono što bi moglo biti još gore jest izjava Iranske revolucionarne garde da neće dozvoliti nikome prolaz kroz Hormuški tjesnac te da će gađati sve brodove koji pokušaju proći. Ipak, spomenuli su da bi mogli propustiti neke brodove koji plove pod drugim zastavama, primjerice pod indijskom zastavom. Osim tog tjesnaca, može se zatvoriti još jedan ključni pomorski prolaz, a to je Bab el-Mandeb na ulazu u Crveno more. Mislim da, bez obzira na to što smo već ušli u trinaesti dan sukoba i što ima jako puno razaranja, to još uvijek nije sve što planiraju Donald Trump i Benjamin Netanyahu. Moguće je očekivati dodatne velike eskalacije.

Foto: Večernji TV

Tomislav Krasnec:  Trump tijekom cijele svoje političke karijere govori u superlativima i to se često ne može uzeti potpuno ozbiljno. To je, zapravo, svojevrsna tragedija, američki predsjednik inače ima veliku težinu u svojim riječima, dok je kod Trumpa gotovo obrnuto. To je poražavajuće. Kada vodi rat na takav način, iznoseći pet različitih i često kontradiktornih tvrdnji u jednom danu, a pritom govori u superlativima o nečemu što zapravo nije postignuto, to samo umanjuje njegovu uvjerljivost, ali i vjerodostojnost Amerike i američke vojske.

Što se tiče cijene nafte, važno je promatrati tržište. Svi ulagači trenutno formiraju cijenu na pretpostavci da će sukob kratko trajati. Međutim, sada smo već u trinaestom danu i nema jasnih naznaka deeskalacije. Onog trenutka kada tržište shvati da sukob neće kratko trajati i kada tu novu spoznaju počne ugrađivati u cijenu nafte, današnje cijene će nam se činiti niskima jer će cijena nafte biti znatno viša. Drugim riječima, tržište još uvijek nije u potpunosti reflektiralo dubinu i opasnost ove krize.

Uskoro opširnije... 

Ključne riječi
Večernji TV napad na Iran sukob na Bliskom istoku

