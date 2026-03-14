Ella Dvornik otkrila zašto nikad ne poziva goste u stan: 'Uvrijedili bi se'

Naša najpoznatija influencerica Ella Dvornik redovito dijeli detalje iz privatnog života, a sada je uz fotografiju na kojoj jede pincu podijelila zanimljivo priznanje. Objasnila je zašto nema goste. - Skužila sam da nemam goste u stanu nikad jer bi im vjerojatno u jednom trenu rekla: 'Ok, dosadilo mi je - otiđi sad' i uvrijedili bi se. Pa bolje da nitko ne dolazi - napisala je Ella u svojoj objavi na Instagram storyju.

Svjesna da bi njezina izravnost mogla povrijediti ljude, Ella radije preventivno izbjegava neugodne situacije. Upravo je ta autentičnost i otvoreno dijeljenje vlastitih mana, bez uljepšavanja, razlog njezine velike popularnosti na društvenim mrežama.

Foto: Instagram screenshot

Ellino razmišljanje o samoći dolazi u kontekstu velikih životnih promjena. Nakon razvoda od Charlesa Pearcea i preseljenja iz Bala, Ella je unajmila stan u Zagrebu u kojem, kako je istaknula, prvi put u životu živi potpuno sama. Čini se da joj novi život iznimno godi te da uživa u vremenu za sebe, bez potrebe da se ikome prilagođava.

Svoju je novu slobodu opisala kao priliku da ima vlastitu "jazbinu" gdje može biti "ružna i dosadna u miru". Naglasila je koliko joj je važan osobni mir, bez pritiska da mora nekoga zabavljati. Sličnu je ranjivost pokazala i nedavno kada se požalila na staru naviku griženja noktiju, dokazavši da se ne boji biti svoja pred publikom.