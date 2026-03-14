Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 140
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTPUNO ISKRENO

Ella Dvornik otkrila zašto nikad ne poziva goste u stan: 'Uvrijedili bi se'

Foto: YouTube screenshot
1/22
VL
Autor
Vecernji.hr
14.03.2026.
u 17:15

Naša influencerica Ella Dvornik novom objavom na Instagramu nasmijala je pratitelje, otkrivši brutalno iskren razlog zašto izbjegava goste u svom domu.

Naša najpoznatija influencerica Ella Dvornik redovito dijeli detalje iz privatnog života, a sada je uz fotografiju na kojoj jede pincu podijelila zanimljivo priznanje. Objasnila je zašto nema goste. - Skužila sam da nemam goste u stanu nikad jer bi im vjerojatno u jednom trenu rekla: 'Ok, dosadilo mi je - otiđi sad' i uvrijedili bi se. Pa bolje da nitko ne dolazi - napisala je Ella u svojoj objavi na Instagram storyju.

Svjesna da bi njezina izravnost mogla povrijediti ljude, Ella radije preventivno izbjegava neugodne situacije. Upravo je ta autentičnost i otvoreno dijeljenje vlastitih mana, bez uljepšavanja, razlog njezine velike popularnosti na društvenim mrežama.

Foto: Instagram screenshot

Ellino razmišljanje o samoći dolazi u kontekstu velikih životnih promjena. Nakon razvoda od Charlesa Pearcea i preseljenja iz Bala, Ella je unajmila stan u Zagrebu u kojem, kako je istaknula, prvi put u životu živi potpuno sama. Čini se da joj novi život iznimno godi te da uživa u vremenu za sebe, bez potrebe da se ikome prilagođava.

Ella Dvornik otkrila koje se ružne navike ne može riješiti: 'Nisam ni svjesna da to radim'
1/18

Svoju je novu slobodu opisala kao priliku da ima vlastitu "jazbinu" gdje može biti "ružna i dosadna u miru". Naglasila je koliko joj je važan osobni mir, bez pritiska da mora nekoga zabavljati. Sličnu je ranjivost pokazala i nedavno kada se požalila na staru naviku griženja noktiju, dokazavši da se ne boji biti svoja pred publikom.
Ključne riječi
ella dvornik showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar desniČar
desniČar
17:39 14.03.2026.

Štraca

BL
Bloomberg
17:33 14.03.2026.

Od kraljevskih manira je usvojila samo otpust dvorjana.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!