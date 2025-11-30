Naši Portali
WSJ otkriva

Kremlj i SAD kroje mega-plan vrijedan 2,3 milijarde eura? 'Ovo je pravi razlog njegova upletanja u mirovne pregovore'

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin talk during the family photo session at the APEC Summit in Danang, Vietnam
Foto: JORGE SILVA/REUTERS
1/2
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
30.11.2025.
u 07:15

Sigurnosni dužnosnici koje citira WSJ tvrde da je Kremlj želio oblikovati percepciju Rusije u Washingtonu, ne kao prijetnje, nego kao zemlje velikih ekonomskih prilika.

Iza navodnog mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa krije se sasvim drugačija ambicija, a to je pretvoriti SAD, Rusiju i Ukrajinu u partnerske zemlje povezane velikim poslovnim projektima. Kako navodi Wall Street Journala u svojoj opsežnoj analizi, Washington, unatoč prigovorima iz Europe, pokazao spremnost prihvatiti ruski prijedlog o rješavanju sukoba kroz ekonomske dogovore.

Prema navodim WSJ, Kremlj je Bijeloj kući sugerirao da bi mir mogao biti postignut kroz široku poslovnu suradnju koja bi uključivala američke i ruske kompanije. Tijekom sastanka u listopadu, posebni američki izaslanik Steve Witkoff razgovarao je o toj ideji s Kirillom Dmitrijevim, šefom Ruskog fonda za izravna ulaganja i jednim od ključnih pregovarača Vladimira Putina.

Na tom sastanku razmatran je golemi plan, procijenjen na oko 2,3 bilijuna eura, čiji je cilj bio izvući rusko gospodarstvo iz stagnacije. Prema izvorima WSJ-a, prijedlog bi američkim tvrtkama dao prednost pred europskima, osobito u sektorima energetike i rijetkih metala. Dmitrijev je, kako piše WSJ, predložio mehanizam koji bi omogućio američkim kompanijama pristup dijelu od oko 300 milijardi dolara ruskih deviznih rezervi zamrznutih u Europi. Ta bi se sredstva koristila za zajedničke rusko-američke projekte te za obnovu Ukrajine nakon završetka rata. Istodobno, Moskva je nudila suradnju u iskorištavanju mineralnog bogatstva Arktika.

Sigurnosni dužnosnici koje citira WSJ tvrde da je Kremlj želio oblikovati percepciju Rusije u Washingtonu, ne kao prijetnje, nego kao zemlje velikih ekonomskih prilika. Takav bi pristup, smatraju, mogao promijeniti gospodarsku sliku Europe i istodobno potkopati veze SAD-a s tradicionalnim europskim saveznicima.

Dmitrijev, bivši zaposlenik Goldman Sachsa, navodno je naišao na spremne sugovornike u Witkoffu, Trumpovu dugogodišnjem partneru u golfu, te u njegovu zetu, Jaredu Kushneru. Kushnerov investicijski fond Affinity Partners posljednjih je godina privukao značajan kapital iz arapskih zemalja, što je Rusiji bio dodatni znak da se s američke strane otvara prostor za suradnju.

Prema tvrdnjama izvora, Moskva je Witkoffu i Kushneru jasno poručila da preferira američke tvrtke, a ne europske aktere čiji su politički lideri, kako su rekli, “izgovorili mnogo gluposti” o mirovnim inicijativama. “Upravo je to Trumpova ‘umjetnost dogovora’: pokazati da rješava problem i pritom donosi ogromne ekonomske koristi Americi”, rekao je jedan sugovornik za WSJ.

FOTO Što ako izbije nuklearni rat? Ovo je 12 najsigurnijih zemalja u koje biste mogli pobjeći
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin talk during the family photo session at the APEC Summit in Danang, Vietnam
1/13
Ključne riječi
Donald Trump Rusija SAD Ukrajina Europa

Komentara 4

Pogledaj Sve
FU
Fusnota
08:01 30.11.2025.

Naravno da cd Rusija dati Amerima pristup vlastitim mineralima?? Nikada. Naprosto žele izhebati EU za pare

AC
accusator
07:42 30.11.2025.

Politika beskrupuloznih moćnika: napraviti novac ratom preko tuđih mrtvih. Jos da se autor članka dogovori s gugltranslejterom.. jel milijardi il bilijuna.. Cini mi se da za 2,3 milijare Putler i Oranžman ne ustaju iz kreveta

DX
Dx
08:17 30.11.2025.

Postavljeni su novi standardi diktature i korupcije , a ko se ne prilagodi snosi sankcije od 500% . Nakon ovog mandata budu morali staviti neka ograničenja , tako da se ne minira ekonomski sustav nesmotrenim izjavama ili potpisom dekreta od kojeg imaju svi štetu, osim gazde i dvorske svote.

