Lenjin, plemić koji je kapitalizam odlučio uništiti pod svaku cijenu jer je 'čovjeka pretvorio u životinju'

Stota obljetnica smrti Vladimira Iljiča Lenjina prošle je godine protekla u polusjeni, gotovo neprimjetno u Rusiji kao i ostatku svijeta, bez političkih i velikih znanstvenih skupova i proslava, premda je njegova ideologija – desetljećima praćena i grandioznim manifestacijama – bila prisutna skoro sve do naših dana. Osim lijevo orijentiranih radikalnih pokreta u Europi i svijetu, ovim fanatičnim revolucionarom i energičnim državnikom koji je dao dubok pečat 20. stoljeću danas se intenzivnije bavi još samo historiografija. Stoga, značajan znanstveni doprinos Lenjinovu kompleksnom liku i djelu bez ikakve sumnje predstavlja knjiga "Lenjin – crveni diktator" u izdanju zagrebačke izdavačke kuće Naklada Breza, iz pera Željka Karaule (rođenog u Bjelovaru 1973.), uglednog hrvatskog povjesničara, doktora povijesnih znanosti i člana Dukljanske akademije znanosti i umjetnosti (Crna Gora), u čijem djelu Lenjin dolazi kao čovjek, a ne dugogodišnji mit.