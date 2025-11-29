Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽELJKO KARAULA

Lenjin, plemić koji je kapitalizam odlučio uništiti pod svaku cijenu jer je 'čovjeka pretvorio u životinju'

Autor
Renata Rašović
29.11.2025.
u 22:30

Doktor povijesnih znanosti, autor knjige o jednoj od najkontroverznijih političkih ličnosti 20. stoljeća

Stota obljetnica smrti Vladimira Iljiča Lenjina prošle je godine protekla u polusjeni, gotovo neprimjetno u Rusiji kao i ostatku svijeta, bez političkih i velikih znanstvenih skupova i proslava, premda je njegova ideologija – desetljećima praćena i grandioznim manifestacijama – bila prisutna skoro sve do naših dana. Osim lijevo orijentiranih radikalnih pokreta u Europi i svijetu, ovim fanatičnim revolucionarom i energičnim državnikom koji je dao dubok pečat 20. stoljeću danas se intenzivnije bavi još samo historiografija. Stoga, značajan znanstveni doprinos Lenjinovu kompleksnom liku i djelu bez ikakve sumnje predstavlja knjiga "Lenjin – crveni diktator" u izdanju zagrebačke izdavačke kuće Naklada Breza, iz pera Željka Karaule (rođenog u Bjelovaru 1973.), uglednog hrvatskog povjesničara, doktora povijesnih znanosti i člana Dukljanske akademije znanosti i umjetnosti (Crna Gora), u čijem djelu Lenjin dolazi kao čovjek, a ne dugogodišnji mit.

Ključne riječi
Varšavski pakt Željko Karaula intervju Rusija Lenjin

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Athene
Athene
22:49 29.11.2025.

Simpatičniji mi je Staljin.

MO
MOSAD
22:48 29.11.2025.

Živija nam Lenjin jos 100 godina!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja