Kovačević o pritvorenim BBB-ima: Hrvatska diplomacija nije dobro odradila svoj posao

Bivši ministar u Vladi RH i nekadašnji veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević gostovao je ovoga petka u Večernjakovoj emisiji Politički intervju tjedna. S novinarkom Petrom Maretić Žonjom komentirao je pad zrakoplova u Rusiji u kojem je bio i šef Wagnera Jevgenij Prigožin, a osvrnuo se i na korake koje je hrvatska diplomacija dosad poduzela vezano uz stotinjak navijača Dinama koji su pritvoreni u Grčkoj.

Podsjetimo, Bad Blue Boysi pritvoreni su nakon što je ubijen navijač AEK-a Michalis Katsouris (29), a tamošnje vlasti sada istražuju tko je ranio preminulog navijača. U međuvremenu je Grčku posjetio premijer Andrej Plenković, dok su navijače u zatvorima u Pireju i Kalkidi posjetili ministar pravosuđa Ivan Malenica te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Je li po vama opravdan angažman političara u cijelu priču?

Mislim da nije. Opravdano bi bilo da postoje dokazi da grčke vlasti hrvatske državljane diskriminiraju i prema se njima ponašaju protuzakonito, a to obrazlažu time što su hrvatski državljani. O čemu se radi? Organizirana skupina koja se deklarira kao skupina navijača unaprijed je išla na dogovorenu tuču s navijačima AEK-a. Koliko ja razumijem, predmet istrage nije samo ubojstvo, nego i izazivanje nereda i huligansko ponašanje. Meni se čini da je za svakog istražitelja opravdano pretpostaviti da su tamo išli izazivati nerede oni koji se predstavljaju kao dio BBB-a. Ne vidim da to zahtijeva neke posebne diplomatske napore. Treba napraviti razliku između konzularne pomoći i diplomatske intervencije. Pravo na konzularnu pomoć imaju svi državljani Hrvatske. Konzularni predstavnik treba utvrditi postupa li se prema njima zakonito i komunicira li se s njima na jeziku kojeg razumiju, jesu li angažirani branitelji, postupa li se s njima na zakonit način u zatvorima...

Jedan od argumenata koji se često čuje je i činjenica da je u pritvoru 102 navijača Dinama, a svega nekoliko navijača AEK-a. Je li to čudno?

Smiju li se navijači AEK-a skupljati ispred stadiona? Smiju. No, smiju li to i navijači Dinama? Ne smiju. Da sam ja istražitelj, ja bih tako istraživao. Ne prejudiciram krivnju, pojavile su se teze da se njih već tretira kao da su krivi. Ono što naš konzularni predstavnik treba utvrditi je postupa li se prema njima zakonito, no nije na njemu ni našoj diplomaciji da unaprijed određuju jesu li oni krivi. Svaka istraga se provodi pod pretpostavkom da je netko kriv, ali se istragom treba utvrditi postoji li osnovana sumnja da netko je ili nije kriv.

Hoće li se u grčkim zatvorima, za koje se govori da su u loši, zbog pritiska politike ipak pripaziti što se događa s navijačima? Je li to jedan od razloga zašto su se hrvatski političari ovako involvirali?

Mislim da su političari involvirali jer ne znaju dobro raditi svoj posao. Čak su i neki pravnici rekli da naša diplomacija treba napraviti pritisak na grčke izvršne organe. Je li dopustivo da se vrši pritisak na pravosuđe u pravnoj državi? Smatram da Hrvatska treba napraviti pritisak na grčku izvršnu vlast kako bi ona radila pritisak na grčko pravosuđe. Ako konzularni predstavnik utvrdi da se, primjerice, čuvari ponašaju protuzakonito, onda treba uputiti diplomatsku notu.

Premijer je čak i otišao u Grčku, dok je predsjednik imao žestoke izjave. Vidite li da se ova tema koristi i u kontekstu superizborne 2024.?

Predsjednik i premijer se natječu u tome tko će više štiti hrvatske huligane koji hrvatski huliganizam izvoze izvan granice Hrvatske. Diplomatske intervencije su bile vrlo čest oblik komuniciranja država u vrijeme Hladnog rata, ali se najčešće radilo o slučajevima špijunaža. Naravno da je ta država koja je slala špijune imala obvezu prema njima pa su se dogovarale razmjene špijuna. Ipak, diplomatska intervencija u istražnom postupku je po mom mišljenju potpuno neopravdana.

Zbog čega su hrvatske vlasti godinama blagonaklone prema navijačkim skupinama? Ponajviše to mislim da navijače Torcide i Bad Blue Boyse.

Očito što odnos policije prema tim skupinama često ima veliki politički odjek. Ljudi se opredjeljuju za i protiv, a političari zaključuju da im je profitabilnije ne zaratiti se s tim skupinama primjenjujući zakon nego biti u konfliktu s njima. Treba se sjetiti da je u vrijeme Sanadera nakon niza nereda navijača i na utakmicama vaterpolske reprezentacije donesena odluka da se donese zakon koji će regulirati ponašanje na sportskim priredbama. Prva verzija je bila kopija engleskog zakona, ali je tijekom izrade zbog pritisaka donesen zakon koji ne omogućuje jednoznačno postupanje policije. Zašto? Zbog političkih pritisaka i zbog toga što neke političke opcije računaju da bi te navijačke skupine mogle biti njihova pretorijanska garda u obračunu s nepoćudnim političkim protivnicima.

