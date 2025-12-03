Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oca i sina razdvojio je rat: Sada su se susreli nakon 40 godina

ANTE NAZOR I DEA REDŽIĆ U ŽIVOTNIM PRIČAMA

'Bijednici žele da se odreknemo Crvenkape i Nicoliera. Nitko u Hrvatskoj ne može zabraniti Čavoglave!'

- Mislite li vi da je u Hrvatskoj itko toliko naivan da može vjerovati kako se Bojna Čavoglave može zabraniti? Nakon svega što smo prošli u ratu? Koji je motiv onih koji to traže? Ljudi dođu kući s koncerta, otvore novine i dočeka ih naslov ‘ustaški dernek’. Nitko nije učinio više na promociji ustaštva od velikosrpske propagande 90-ih i ove ekipe koja danas takav koncert proglašava ustaškim dernekom, rekao je Nazor novinarki Dei Redžić u novoj epizodi Životnih priča.