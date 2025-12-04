Istina o Domovinskom ratu u srcu EU; Sokol: Velikosrpski projekt nikad nije potpuno nestao

U organizaciji hrvatskog zastupnika Tomislava Sokola, u Europskom parlamentu održana je projekcija dokumentarno-igranog filma “Škabrnja”, redateljice Nade Prkačin. Predstavljanje istine o Domovinskom ratu i sjećanje na žrtvu Škabrnje u europskom političkom prostoru za Tomislava Sokola osobna je misija. “Drago mi je što možemo promovirati istinu o onome što se u Domovinskom ratu dogodilo. Nažalost, i danas svjedočimo pokušajima relativizacije rata i falsificiranja povijesti, gdje se krivnja pokušava ponovno dijeliti. Jedna je istina, uzrok rata bila je velikosrpska agresija”, poručio je Sokol, naglasivši da Hrvatska mora ostati budna jer je opasnost velikosrpske ideologije i dalje prisutna.

“Velikosrpski projekt nikad nije potpuno nestao. Vidimo to kroz politiku srpskog sveta koju vode službeni Beograd i SPC. Škabrnja je pretrpjela strašna razaranja i izgubila brojne živote i zato se istina o njezinoj žrtvi mora čuti i ovdje, u srcu Europe.” Na događaju je govorio i načelnik Općine Škabrnja Ivan Škara, koji je naglasio koliko im znači to što je njihovo malo mjesto sačuvano u srcu Europe. “Nismo ovdje došli pričati samo o prošlosti, nego i o budućnosti. Škabrnja se razvila u idealno mjesto za mlade obitelji i na to smo ponosni”, ističe Škara.

Pred okupljenima su govorili i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić te povjesničar Ivan Radoš, koji je europskoj publici dao povijesni okvir i kontekst Domovinskog rata. Državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva Mladen Barać zahvalio je zastupniku Sokolu na inicijativi te naglasio važnost državne uloge u očuvanju dostojanstva žrtava i revitalizaciji mjesta stradalnika:

“Škabrnja, koja je proživjela nevjerojatnu tragediju, danas svjedoči i drugu stranu medalje, da se uz zajedništvo i institucionalnu podršku može graditi bolja budućnost. Hrvatska je jedina članica EU koja je demografiju izdignula na razinu ministarstva, što je osobiti važno za nekad razorene dijelove Hrvatske, ali i za cijelu Europsku uniju.”

Poseban naglasak događaja bio je na mladima iz Škabrnje koji su sudjelovali na panelu “Škabrnja sutra”, predstavljajući perspektive života u svom mjestu danas te viziju razvoja kroz poduzetništvo, turizam, digitalne vještine i povratak mladih obitelji. Redateljica Nada Prkačin istaknula je kako je motivacija za film bila dužnost čuvanja glasa obitelji žrtava i hrvatskih branitelja, a željela je i prikazati razorne posljedice prisutne desetljećima nakon rata. Film je posvetila svim žrtvama svih ratova i naglasila: “Posebno mi je na duši rat u Ukrajini jer je scenarij praktički isti kao onaj 1991. u Hrvatskoj. Njih to što su Škabrnjani prošli zadnjih 35 godina tek čeka.”

Zastupnik Sokol zaključio je kako Škabrnja ostaje trajna obveza: “Sjećanje je naša obveza, a budućnost odgovornost. Škabrnja je za cijelu EU primjer hrabrosti, obnove i novog života.”